برلماني كردي: مايجري بحق سكان الإقليم هو تعمد لإهانتهم

أكد عضو برلمان إقليم كردستان العراق مسلم عبد الله، الاثنين، أن ماتقوم به السلطة في الإقليم هو تعمد لإهانة المواطنين الكرد.

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وقال عبد الله في حديث لوكالة /المعلومة/، إن “وفاة اثنين من المتقاعدين وهم في طوابير استلام الرواتب هو جريمة وتعمد لإهانة المواطنين وتقصير واضح من من قبل الأحزاب الفاسدة”.

وأضاف أنه “في أكثر من مرة طالبنا بأن يكون توزيع الرواتب عن طريق البطاقة الذكية والماستر كارد، لحل إشكالية طوابير الانتظار، ولكن إصرار الحكومة على نظام الدفع اليدوي هو من آجل استمرار السرقات”.

ويوم أمس أعلنت صحة السليمانية عن وفاة اثنين من المتقاعدين نتيجة طوابير الانتظار لاستلام الرواتب.انتهى/ 25 ع

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