بيان الاشتراكي الروسي أليكسي سخنين وجبهة اليسار الروسي يدين هجوم بوتين على أوكرانيا 

أليكسي سخنين : ” أوقفوا الحرب ! “

اندلعت الحرب اليوم . حدث غير متوقع ، لكنها بدأت الآن بالفعل . الحرب هي الرفيق الحتمي للرأسمالية . كل أزمات الرأسمالية تؤدي إلى الحرب . نحن نعرف هذا وحذرنا منه لعدة سنوات . ستحاول الأوليغارشية المتشابكة المصالح حل خلافاتها مرة أخرى على حساب دماء الناس العاديين . لقد حذرنا من ذلك ، لكننا لم نعتقد أننا سنراها بمثل هذا الشكل الفظ والفظيع . لقد بدأت الآن .

تم التحضير للحرب من قبل جميع الجهات . أعادت الإمبريالية الأمريكية تشكيل النظام العالمي منذ عدة عقود . المجمع الصناعي العسكري العملاق نشر أسلحته في جميع القارات . لقد امتد سعي الناتو المفرط للهيمنة إلى أقصى الحدود وأدى بالفعل إلى اندلاع عدة حروب حول العالم .

كما تم التحضير للحرب من قبل المتطرفين الذين وصلوا إلى السلطة في أوكرانيا في عام 2014 . واعتمدت الأوليغارشية الأوكرانية على الفاشيين ، واتبعوا سياسة دموية و تمييزية ضد الملايين من سكان دونباس الناطقين بالروسية . لكن هذا لا يعني أنه يمكن تجاهل الحقائق الرئيسية : الآن روسيا بوتين هي التي بدأت الحرب .

الحرب هي أسوأ الجرائم . لا يوجد أي مبرر . لا دسائس الناتو والولايات المتحدة ولا جرائم نظام كييف . لا شيء يمكن أن يبرر الهجوم الروسي على أوكرانيا . بغض النظر عن كيفية انتهاء الغزو ، فإن حياة الملايين من الناس العاديين على جانبي خط المواجهة ستزداد سوءاً . حرب ، دمار ، عقوبات ، تضخم . كل هذا سيضر بالفقراء والذين كانوا ذات يوم شعباً متآخياً .

فقط الطبقة الحاكمة وحاشيتها تستفيد من الحرب . وسيستمر هذا ما دمنا نعيش في عالم من الانقسامات والتفاوتات اللانهائية ، حيث أصوات الناس العاديين لا قيمة لها .

لتكن صدمة الحرب جرس إنذار لشعب روسيا وأوكرانيا . طالما أننا محكومون من قبل طغمة من المجانين و المتعطشين للسلطة ، الذين نشأوا وهم ينهبون ما كان ذات يوم ممتلكاتنا المشتركة في بلد موحد ، فإن الحرب ستكون حتمية . ستستمر طالما استمر نظام اللصوص الرأسمالي .

الطريق إلى السلام هو من خلال التغييرات الجذرية في ميزان القوى والنظام الاجتماعي والاقتصادي بأكمله . هذه الحقيقة أعلنها ذات مرة فلاديمير لينين ، الذي يتهمه فلاديمير بوتين الآن بأنه أحد أكبر الإرهابيين في بلادنا . لم نتمكن من إقناع أبناء وطننا بهذه الحقيقة من خلال منشوراتنا ومظاهراتنا . لكن الأسلحة ستثبت لهم ذلك الآن .

أليكسي ساتشينين – اشتراكي روسي عاش سابقاً كلاجئ سياسي في السويد

ترجمة : محمد ناجي عن صحيفة (الأممية)

21-3-2022

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