حينما يخجل السيف

أزيح شدائد البلايا ..

مما تسوقه الأقدار ..

ويصيغ الدهر مع..

شروق كل صباح ..

فالناس في تفاؤلهم..

يصنعون النجاح..

ويرتقون بالخير .

الا انا مع كل صباح..

اغير للحرب.

فيعجزني جبن العدو..

حينما أراهم شبه

الرجال.

فما صنعت الصوارم..

لتنشر في وجوه..

الجبناء.

فذاك جرم بحق..

هيبة السيف.

فنشر السيف على..

من لم يكن.

فارس ومغوار يعد ..

عارا .

وإن كان فيها النصر..

لينشروا سيوفهم ستسمع ..

منهم صليل السحب ..

لكن لا تنتظر منهم ..

صل المضارب .

فيد الجبان كالغمد..

للسيف .

يجبرني الرمح أن..

استبدل عنه حربي..

بكرامتي وعزة نفسي ..

والسيف بحكمتي.

ودرعي فيها شهامتي ..

فما رقت عيناي الراحة..

في مضجعي .

إلا وعادة تمطر عليا ..

في دجى الليل.

بقلم عارف العقراوي

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