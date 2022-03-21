رزقني الله بزيارة قبري ! ــ قصة قصيرة

بقلم مهدي قاسم

رزقني الله اليوم بنعمة زيارة قبري ، فيا لها من نعمة عظيمة ما بعدها من نعمة !، إذ أنا أصلا مهووس بزيارة قبور و أضرحة ربما لمرض غامض في نفسي .. لهذا فكدت أطير فرحا و أنا اقترب من قبري !.. ولكن ما ادهشني هو وجود خرق خضراء يزدان بها قبري الذي أضحى ضريحا بقدرة قادر مجهول .. قطع كثيرة من خرق خضراء كلها معقودة من وسطها وأطرافها ، بعضها ملوث ببقع دهنية و دقائق غبار ، و بدا قبري و كأنه قد اضحى ضريحا مقدسا ! .. ياه … أنا و القداسة .. و فوق ذلك .. تجمعت حوله مجموعة أشخاص ، نساء و رجالا على حد سواء ، وهم يتوجهون إليه بأدعية مصحوبة بتوسلات و خشوع ، من أجل تحقيق مئات من طلبات و أمنيات وكذلك من أجل الحصول على الثواب لدخول الجنة .. ففكرتُ مع نفسي أنه لابد من ثمة خطأ و سوء فهم و تقدير للأمور ، و ربما المسألة تتعلق بحدوث عملية خداع و احتيال وقعوا فيها هؤلاء الناس الذين من فرط بساطتهم و طيبتهم ونواياهم الحسنة يمكن إقناعهم ــ بعد خداعهم و غسل أدمغتهم بحكايات أساطير مشوّقة ومؤثرة بقدسية أي قبر أو ضريح آخر ، مهما كان و أيا كان ..

و كنتُ على وشك أن أتوجه بخطابي للجمهور المحتشد حول ضريحي لأوضح لهم بأن هذا القبر أو الضريح ليس لرجل مقدس ( لأن الله وحده مقدس فقط ) ، إنما هو قبري أنا بالضبط أنا الرجل الفاني مثلكم ، ومثل باقي البشر ، شخص أدمي يأكل و يشرب ينام ويصحو ويعمل ويستريح مثلكم تماما ، يتمرض أحيانا و يتشافى و الخ .. و يفرح و يحزن يتزوج و ينجب ثم يشيخ ويموت مثلكم ..وهنا أنا جئت لأدخل قبري لأنني أشعر بأنني أصبحت على أعتاب موت وشيك قد يحدث الآن أو غدا أو بعد غد حالي في ذلك حال مليارات من البشر الذين ماتوا والذين سوف يموتون حتما ، مهما زعم بينهم أو ادعى بأنه هو رجل صالح أو مقدس أو أبن فلان و علان .. . والدليل على ما أقول هو أن الوحيد الذي لم يمت ولا يموت هو أمنا الطبيعة العظيمة والمقدسة حقا..

ولكن قبل أن أتفوه بكلمة واحدة من تلك الكلمات ، شعرت بيد ضخمة تسد فمي بقوة وصوتا يهمس في أذني خلف ظهري بتوسل و رجاء :

ــ دعهم و شأنهم رجاء .. ولا تقدم على هدم أوهامهم الجميلة والآسرة البهيجة ,.. فهذا الوهم أو اليقين هو وحده فقط ، يشكل لهم شتى أنواع و اشكال عزاء و يهبهم شيئا من سلوى في حياتهم المزرية و التعيسة ..

فاعترضت قائلا :

ــ ثق !.. ليس لدي أي مانع أو اعتراض على ممارسة طقوسهم تلك ولكن ليس حول قبري انا ، إنما ليذهبوا إلى أضرحة ومقامات و مقابر أخرى والتي أخذ بلدي يمتلأ بها في هذه الأيام من أقصاها إلى أدناها .. ليذهبوا إلى هناك و يتركوا قبري و شأنه ..

ثم حاولتُ من جديد أن أوضح موقفي ورأيي كاشفا حقيقة قبري للجمهور الحاشد حول قبري غير أن الرجل الواقف خلف ظهري شعر بنواياي الحاسمة و الخطيرة بالنسبة له ـ فأخذ يضغط على فمي بقوة أكثر فأكثر بهدف منعي عن الكلام .. و قد بدا عليه التصميم حتى لو اقتضى الأمر لكي يخنقي خنقا فظيعا حتى الموت لألقي حتفي نهائيا !..

فكنتُ على و شك اختناق ولفظ أنفاسي الأخيرة من شدو الضغط على فمي ورقبتي في آن ، عندما فزتُ من نومي لاهثا متعرّقا ، و قلبي ينبض و يدق مثل ضربات طبل قوية و عميقة اسمعها بين حلقي ورأسي ..

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