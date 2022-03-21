عدنان الظاهر مايس 2021

زيارة

لا أنفي عنّي ما في الشوقِ وصبِّ الزيتِ على نارِ التوقِ

إنْ غَضِبتْ أفراسُ العمرِ سألتُ الصفحَ الطافحَ أنْ يعفوَ عنّي

ورجمتُ النجمَ الساقطَ فوقَ الأطباقِ

كي أنجو وأمارسَ حاجاتِ السابحِ في نهرٍ جارِ

لا أنفي لا أتجافى لا أرفعُ صوتاً مُنحازا

صوتي في الدورِ الثاني مسجونُ

ينتظرُ الإسعافاتِ الأولى فالدربُ مجامرُ ميدانِ

رأسُكَ مفصولٌ والمدُّ العالي يدنو

إذهبْ زُرْهمْ ….

كانوا أحياءً زُرْهمْ أمواتا

قَرِّبْ كي تسمعَ أصواتا

وترى عيناً جفّتْ حُزنا

سلْها أنْ لا تبكي

أنْ لا تضعَ اللونَ الأسودَ مِطرقةً في بابِ السردابِ

ذلَّ الزوّارُ وصاروا أحطابا

لا أتوجعُ لا أضرعُ لا أسعى

الصدرُ الجمُّ نفيسٌ

السرعةُ قصوى

أقصى مّما يتوقعُ قدّيسُ

خاطبْ صوتا

لا يقوى أنْ يبقى مهموسا

إقلعْ هذا الهمَّ الشاخصَ إبليسا

ماذا ؟ ما سيقولُ الباكي مثلي للمسقي سُمّا

هل أمضي أو أغمضُ عينا

أصعدُ مِعراجَ الخطِّ المكسورِ الظهرِ

لا أرفعُ ساريّةً بيضاءَ

عينوني يا أهلَ قرونِ الكهفِّ

هل طِبتمْ نوماً أم ضِقتمْ ذرْعاً بنباحِ الكلبِ ؟

الآنَ تصبُّ مجاري أنهاري

في النجمِ الساقطِ من عالي إخفاقي

لا ينجو أحدٌ من قرعِ الطبلِ ونفخِ الصُورِ

لا الوطنُ المخروقُ ولا مُستَودَعُ أسراري.

دكتور عدنان الظاهر

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