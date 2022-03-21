زيف الـ BBC

عادل الخياط

ذات يوم سألت صديق يعمل صُحفي في إحدى الصُحف عن القيمة المالية لـ الإعلان التجاري , فقال : حسب ما أتذكر : قال أو أعطاني رقم خرافي بين 1800 ألف دولار أو ثمانين ألف وربما بضعة آلاف , الحديث عن صحيفة وليس قناة تلفزيونية .. ليس مهماً .. المهم : تواصل الحديث بيننا على هذا التأسيس , فسألته هل الـ BBC تتقاضى عملها من خلال الإعلان التجاري ؟ فقال : عندما تسمع تلك القناة الإخبارية يجب أن تفهم أنها خاضعة للحكومة البريطانية : هيئة الإذاعة البريطانية ” .. فقلت له : صحيح , لكن هل هذا يعني أنها غير خاضعة لمصدر إعلاني تجاري يصب في مواردها المالية .. فقال المفروض أنها للحكومة البريطانية وليس للإعلان التجاري , لكني تبينت من خلال تتبع القناة أنها أيضا خاضعة لبعض الإعلانات التجارية عن السيارات وبعض المُحتوى التجاري .. يعني ليس ثمة صلة بين ما تقوله الـ BBC في آخر خبر عن تقليل التمويل الحكومي البريطاني .. المهم لنر الموضوع في إتجاه آخر . أقصد إتجاه الحرب الروسية الأوكرانية:

خبر يقول في الـ BBC : عارضة أزياء أو باليه روسية تمردت على بلدها بسبب الحرب هههههههههه بشرفك ما هي قيمة عارضة باليه في قضية مثل تلك ؟ طبعاً وغيرها من السخافات التي تعرضها تلك القناة عن تداعيات الحرب الجارية .. مثلا : تقول القناة : ان عدد النازحين الأوكرانيين قد بلغ 3 مليون , وبعد يوم ونصف يقول التقريرالتالي انه قد بلغ 10 ملايين ههه كيف هذا ؟ أحاول أن أفهم , رغم أن تقارير إعلامية عبر اليوتيوب وغيرها تقول : ان العملية الروسية هي عملية تأديبية وليست بالمعنى المتعارف عليه عن الغزو العسكري , يعني ليس مثل الغزو الأميركي للعراق وأفغانستان الذي شاركت فيه جميع جحافل الناتو وفي النهاية إنتهى بفضيحة الهروب من إفغانستان , ربما لهذا السبب الجوهري في تلك السيناريو المثيرة للسخرية حقاً هو ان الناتو يرغب بردم تلك الفضيحة , فضيحة الهروب من أفغانستان وتركها تحت السيف الطالباني .. ! هؤلاء القوم قد شيدوا كياناتهم على أساس الغزوات والقتل ويريدون اليوم أن يتلبسوا الرايات البيش أو البيض هههه .. والطبيعي أنه بمقدورك أن تذكر وتتذكر الكثير من المشاهد في هذا الإطار .. يعني مثلا على تلك القناة أو ذلك الموقع تقرأ موضوعاً أو عنواناً يقول التالي : هل يستطيع بوتين أن يحفظ ماء وجهه ؟ ههه لنتفق أن بوتين مجرم حرب , لكن ماذا عن جونسون البريطاني الأشقر , جونسون هذا يجلس في مبنى البرلمان وهو يحتسي النبيذ في وقت ترى الناس تموت من الفيروس القاتل كورونا , ولو نستخلص التاريخ فسوف تظهر الفواجع مثل دبيب الأرض , مثل ماذا ؟ , مثل قصف الطيران البريطاني الذي أحال مُدن ألمانيا رمادا بدعوى القضاء على النازية وغيرها وغيرها في كل بقاع الأرض عن جرائم الإمبراطورية البريطانية العُظمى .. ربما تقول لي : التاريخ ولى وإنطمر ههه , مو هذا أيضاً من ضمن التاريخ يا بليد , أو أيها البليد البريطاني

في كل الأحوال ان الموضوع يثرم في قيح الزيف , زيف ميديا الـ BBC في المشوار الآني , ميديا الحرب الجديدة : روسيا أوكرانيا ..

وقد أكتفي وربما لا أكتفي بطرح الأمثلة عن جزر الغرب التاريخي في الحروب والغزوات , لكني زاهد في الطرح عن مديات الجزر الدموي لذلك العالم القذر : انه مجرد فيديو صغير لسيناريو الغرب الدموي , الفيديو التالي

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