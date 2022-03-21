سيارة تصدم حشداً خلال كرنفال في بلجيكا… وسقوط 6 قتلى

أشخاص يسيرون بالقرب من صالة للألعاب الرياضية حيث يتم استقبال الشهود وأقارب الضحايا بالقرب من موقع الحادث حيث اصطدمت سيارة بحشد من رواد الكرنفال في الصباح الباكر (أ.ف.ب)

بروكسل: «الشرق الأوسط أونلاين»

صدمت سيارة حشداً كان يشارك في مهرجان صباح اليوم (الأحد) في مدينة لا لوفيير البلجيكية، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 20 آخرين بجروح خطيرة، وفق ما أعلنت السلطات.

وأعلن جاك غوبير رئيس بلدية المدينة الواقعة جنوب بلجيكا لوكالة أنباء «بلغا»، أن «سيارة كانت تسير بسرعة عالية صدمت حشداً تجمهر

لحضور» الكرنفال.

وقالت السلطات، إن الحادث وقع عند قرابة الساعة الخامسة (04.00 بتوقيت غرينتش) في بلدة ستريبي – براكونييه، وهي جزء من مدينة لا لوفيير الصناعية.

ووفقاً لبيان صادر عن مكتب رئيس البلدية، كان حشد يضم حوالي مائة شخص قد خرج من قاعة للألعاب الرياضية للتوجه إلى وسط البلدة عندما صدمته سيارة.

وكتبت وزيرة الداخلية أنليس فيرلندن على «تويتر»: «ما كان يفترض أن يكون حفلة جماعية تحول إلى مأساة. نراقب الوضع عن كثب». وأضافت: «أقدم التعازي لأسر وأصدقاء ضحايا الحادث الأليم الذي وقع صباح اليوم في ستريبي».

وأضاف البيان أنه من المقرر أن يصدر رد فعل عن مكتب المدعي العام في وقت لاحق اليوم.

وستعقد السلطات مؤتمراً صحافياً الساعة 11.00 (10.00 بتوقيت غرينتش) في لا لوفيير.