Posted on by

عالية نصيف: 75 ألف أجنبي يعملون في شركات النفط بجنوب العراق وأبناؤنا محرومون من فرص العمل 

حذّرت النائبة عالية نصيف من تزايد أعداد الأجانب العاملين في الشركات النفطية في الجنوب في ظل وجود مئات آلاف الخريجين العاطلين عن العمل، مطالبة رئيس الوزراء ووزيري النفط والعمل والشؤون الاجتماعية بإعادة النظر في هذه الأعداد الكبيرة من العمالة الأجنبية .

وقالت في بيان اليوم :” إن أبناءنا الخريجين محرومون من فرص العمل ويخرجون في تظاهرات ويتعرضون للضرب والاعتقال رغم أن مطالبهم مشروعة والدستور ينص على حقهم في العمل، بينما نجد في الشركات النفطية في جنوب العراق أكثر من 75 ألف أجنبي يعملون فيها ويقبضون رواتب وأبناؤنا جالسون بلا عمل “.

وبينت :” ان هذا الحال لايمكن السكوت عنه، إذ كان بالإمكان تشغيل 75 ألف عراقي بدلاً من الأجانب، أي توفير مصدر رزق لـ 75 ألف عائلة عراقية وإنقاذها من الفقر ” ، مشددة على ” ضرورة تدخل رئيس الوزراء ووزيري النفط والعمل والشؤون الاجتماعية بإعادة النظر في هذه الأعداد الكبيرة من العمالة الأجنبية وبحث إمكانية تقليصها وإجبار الشركات على تشغيل العراقيين “.

Image preview

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close