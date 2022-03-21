عالية نصيف: 75 ألف أجنبي يعملون في شركات النفط بجنوب العراق وأبناؤنا محرومون من فرص العمل 

حذّرت النائبة عالية نصيف من تزايد أعداد الأجانب العاملين في الشركات النفطية في الجنوب في ظل وجود مئات آلاف الخريجين العاطلين عن العمل، مطالبة رئيس الوزراء ووزيري النفط والعمل والشؤون الاجتماعية بإعادة النظر في هذه الأعداد الكبيرة من العمالة الأجنبية .

وقالت في بيان اليوم :” إن أبناءنا الخريجين محرومون من فرص العمل ويخرجون في تظاهرات ويتعرضون للضرب والاعتقال رغم أن مطالبهم مشروعة والدستور ينص على حقهم في العمل، بينما نجد في الشركات النفطية في جنوب العراق أكثر من 75 ألف أجنبي يعملون فيها ويقبضون رواتب وأبناؤنا جالسون بلا عمل “.

وبينت :” ان هذا الحال لايمكن السكوت عنه، إذ كان بالإمكان تشغيل 75 ألف عراقي بدلاً من الأجانب، أي توفير مصدر رزق لـ 75 ألف عائلة عراقية وإنقاذها من الفقر ” ، مشددة على ” ضرورة تدخل رئيس الوزراء ووزيري النفط والعمل والشؤون الاجتماعية بإعادة النظر في هذه الأعداد الكبيرة من العمالة الأجنبية وبحث إمكانية تقليصها وإجبار الشركات على تشغيل العراقيين “.

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