كندا: مسلح يهاجم مسجداً بفأس ورذاذ حارق ومصلون يوقفونه

مونتريال: «الشرق الأوسط أونلاين»

هاجم رجل مسلح بفأس وعبوة رذاذ حارق مصلين بمسجد في إحدى ضواحي تورونتو، أمس السبت، ولقي الهجوم الذي لم يخلف ضحايا إدانة «شديدة» من رئيس الوزراء جاستن ترودو.

وقالت الشرطة المحلية، في بيان نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، إن الرجل البالغ 24 عاماً، الذي تم اعتقاله، دخل المسجد في مدينة ميسيساغا في أونتاريو شرق كندا، ورش المصلين بالرذاذ الحارق قبل أن يسيطروا عليه. وأوضحت أن مصلين أصيبوا بجروح طفيفة من الرذاذ الحارق المخصص لصد هجمات الدببة.

وقدرت الشرطة أن الهجوم «تصرف فردي»، مشيرة في الآن ذاته إلى أنه يمكن أن يكون «عملاً معادياً للإسلام».

من جانبه، ندد رئيس الوزراء جاستن ترودو، عبر «تويتر»، بالهجوم «المقلق للغاية»، وقال «أدين بشدة هذا العنف الذي لا مكان له في كندا»، مشيداً بـ«شجاعة» من كانوا في المسجد.

كما شجب العديد من السياسيين، بينهم رئيس بلدية تورونتو ورئيس وزراء المقاطعة، الهجوم على مكان للعبادة.

وأشاد إمام المسجد عبر مواقع التواصل الاجتماعي برد فعل المصلين. وقال إبراهيم هندي، «قبل أن يُلحق أذى بالمصلين، نجح العديد من المصلين بشجاعة في توقيفه».

وكان سائق شاحنة خفيفة قد قَتل في أونتاريو في يونيو (حزيران) الماضي أسرة مسلمة عمداً، وهو هجوم خلف صدمة في كندا، ووصفه ترودو بأنه «إرهابي».