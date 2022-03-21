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منظمة تطالب وزارة العدل الامريكية بالتحقيق بحصول هانتر نجل بايدن على اموال من رجال اعمال مقربين من بوتين

بيان  صحفى

 طالبت  منظمة العدل والتنمية اجهزة التحقيق الامريكية والاف بى اى ووزارة  العدل الامريكية والكونجرس الامريكى بالكشف عن  نتائج التحقيقات التى  تتعلق بحصول  هانتر بايدن  نجل الرئيس الامريكى على  اموال من روسيا والصين واموال  من رجال اعمال روس مقربين من الرئيس الروسى فلاديمير بوتين

وطالب المتحدث الرسمى للمنظمة زيدان القنائى الكونجرس الامريكى بعقد جلسة استجواب لهانتر نجل الرئيس الامريكى بايدن حول حصوله  على اموال من الصين وروسيا بطريقة غير مشروعة لصالح الرئيس بايدن

 وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي الكمبيوتر كشف في 2020 عن الكمبيوتر الخاص بهانتر بايدن يحتوي على رسائل إلكترونية تكشف عن تعاملاته التجارية الخارجية، بما في ذلك الاتصالات مع أوكرانيا والصين

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