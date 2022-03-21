وزيـر الصناعـة والمعـادن يحضـر اِجتمـاع رئيـس مجلـس الـوزراء فـي مُحافظـة نينـوى للإطـلاع علـى واقـع المُحافظـة ومُناقشـة تأهيـل بُناهـا التحتيـة

– حضـرَ وزير الصناعة والمعادن السيد : منهـل عزيـز الخبـاز الاجتماع الذي عُقدَ اليوم الأحد في مُحافظة نينوى برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفـى الكاظمـي وضمَّ رؤساء الدوائر الخدمية في المُحافظة بحضور عدد من السادة الوزراء ومُحافظ نينـوى

حيـث جرى خِلال الاجتماع الإطلاع على الواقع الخدمي والصحي للدوائر المحلية والوقوف على أهمّ المعوّقات والعقبات التي تُواجه العمل الخدمي في المُحافظة والتأكيد على الإهتمام بكُلّ الجوانب الخدمية التي لها مساس بحياة المُواطن وضرورة إعمار فنادق مُحافظة نينوى والبُنى التحتية للمُحافظة لأنها كانت وستكون وجهة سياحية مُهمة في العـراق .

كمـا وأكدَ السيد رئيس مجلس الوزراء على أهمية التخطيط المدروس للمشاريع الإستراتيجية في المُحافظة وأن تكون شاملة ومُستوفية للشروط كي تتمكن من تقديم أفضل الخدمات للمُواطنين ووجّه سيادتهُ بالإستماع إلى شكاوى المُواطنين وتلبية إحتياجاتهم كما ووجّه الوزارات المعنية بتذليل العقبات أمام مشاريع المُحافظة وتقديم كُلّ العون والتسهيلات لها فيما تطرق معالي وزير الصناعة خِلال الاجتماع الى ضرورة تنفيذ المطار والتعويضات والإسراع بإستكمال المُستشفيات وبما ينعكس على واقع المحافظة في كُلّ الجوانب وتقديم أفضل الخدمات لأهالي مدينة الموصـل .

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