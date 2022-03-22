أروابارينا: مباراة العراق ليست سهلة.. ولدينا رغبة كبيرة في التأهل للمونديال

منصور السندي ■ دبي

أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، الأرجنتيني ردولفو أروابارينا، أن «الأبيض» يتدرب حالياً على جميع الاحتمالات، ولدى اللاعبين رغبة كبيرة في بلوغ المونديال، ولعب مباراة قوية أمام العراق، الخميس المقبل، في السعودية، ضمن منافسات المجموعة الأولى من الدور الحاسم للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، مشدداً على أن لديهم أهدافاً قصيرة المدى، وهي التأهل لكأس العالم، وأخرى متوسطة وبعيدة المدى، مؤكداً أنهم يعملون على تحقيق هذه الأهداف خطوة بخطوة، مشيراً إلى أن المرحلة القريبة والمهمة هي مباراة العراق المقبلة، معتبراً أن الحديث سهل ،لكن الشيء الأهم هو مستوى المنتخب خلال هذه المباراة، والظهور بصورة مشرفة.

وقال أروابارينا في تصريحات صحافية، إن «الأمر يحتاج إلى مساعدة الجميع، وكذلك التزام اللاعبين، وحالياً نعمل على الهدف قصير المدى، وهو التأهل لكأس العالم».

وسيختتم المنتخب تدريباته اليوم على الملعب الفرعي لنادي النصر، ويغادر إلى العاصمة السعودية الرياض استعداداً لخوض مباراة العراق، وسيعود بعد أداء المباراة مباشرة، وذلك للاستعداد للقاء كوريا الجنوبية يوم 29 الجاري.

وكان المنتخب قد انتظم في تدريبات يومية اعتباراً من 14 الجاري في دبي، إذ يواصل اللاعبون تدريباتهم اليومية وسط حماس كبير وجدية عالية، استشعاراً منهم لأهمية المباراة المقبلة.

وأضاف مدرب المنتخب «أحب دائماً فكرة زيارة الأندية، وحضور المباريات، وخلق تواصل بين الأندية ومدربي الأندية وبين الجهاز الفني للمنتخب، إذ إن لدينا في القائمة لاعبين لديهم خبرة أكبر، آخرين صغاراً في السن».

وتابع «الأمر صعب، ولكنه شرف للاعبين أن يمثلوا دولة الإمارات في مباراة قوية بهذا الحجم».

وكشف مدرب المنتخب أنه ليس لديه وقت طويل للعمل مع اللاعبين، إلا أنه كان هناك وقت كافٍ لكي يوصل فكرته إلى اللاعبين.

وشدد مدرب المنتخب على أنه تم استدعاء اللاعبين الذين يعتقد أنهم سيفيدون المنتخب، مشيراً إلى أنه يتمنى أن تنعكس هذه الاختيارات على أداء الفريق، وعلى نتيجة المباراة، مؤكداً أنه في ما يخص الدوري، فإن مستويات الفرق متقاربة.

وأكمل مدرب المنتخب «أهم شيء هو أن نُظهر إمكاناتنا في الملعب، ولدي ثقة باللاعبين».

ويحتل منتخب الإمارات حالياً المركز الثالث في ترتيب منتخبات المجموعة الأولى برصيد تسع نقاط، خلف منتخبي إيران المتصدر بـ22 نقطة وكوريا الجنوبية صاحب المركز الثاني برصيد 20 نقطة، ثم لبنان في المركز الرابع برصيد ست نقاط، والعراق خامساً برصيد خمس نقاط، وسورية في المركز الأخير برصيد نقطتين فقط.

وختم أروابارينا: «الأمر ليس سهلاً، لكن لدي ثقة باللاعبين، وطريقة العمل، وبالمجموعة».

ترتيب منتخبات المجموعة الأولى

– إيران: 22 نقطة.

– كوريا الجنوبية: 20 نقطة.

– الإمارات: 9 نقاط.

– لبنان: 6 نقاط.

– العراق: 5 نقاط.

– سورية: نقطتان.

أروابارينا:

• «أهم شيء هو أن نُظهر إمكاناتنا في الملعب.. ولديّ ثقة باللاعبين».

• «نعمل على هدف قصير المدى وهو التأهل لنهائيات كأس العالم».

• «أحب دائماً فكرة زيارة الأندية وحضور المباريات والتواصل مع الأندية».