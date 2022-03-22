أمي !….

للشاعر الهنغاري أتيلا يوجف

ترجمة مهدي قاسم

ذات مساء من أيام الأحد

أمسكت بين يديها قدحا

و ابتسمت بهدوء ، جالسة قليلا

في شفق يخيم ظلا فضيا .

كانت قد جلبت لنا عشاء في إناء صغير

من ولي نعمتها كعمل خير ،

كنا حينذاك رقدنا وفكرنا مستغرقين بفضول :

ـــ إنهم حتما يأكلون الآن بأفواه مكتظة

من ” جدرية ” ممتلئة بأطعمة لذيذة .

إنها كانت أمي ، نحيفة بهشاشة كقصبة مهشمة

ماتت المسكينة مبكرا ،

فالنساء الغسّالات يمتنّ بأعمار قصيرة !

إذ ترتعش أرجلهّن من شدة أحمال ثقيلة

و تتوجع رؤوسهن من كثرة كي ألبسة مكوّمة .

لأن القذارة لإقطاعي جبلي فظ

ليس سوى لعبة سحابة لتهدئة أعصاب

والبخار النتن مجرد تغيير في الهواء !.

بينما مكان الغساّلة سيكون حتما في العلية !..

أراها تتوقف مع آلة المكوى

من كثرة إجهاد و إنهاك أقوى.

فالرأسمالية المتوحشة قد زعزعت كيانها الهزيل و الهش النحيل !.

حتى كانت تتضاءل منكمشة يوما بعد يوم :

ـــ حسنا .. فكروا جيدا بهذا .. أيها البروليتاريون !.

كانت مفرطة تعب من ضراوة غسيل دوما

حتى أحُدودب ظهرها منحنيا .

ولم أكن أعرف إن السيدة الشابة

ترتدي في حلمها مريلة نظيفة

و أن ساعي البريد يلقي عليها تحية تودد لطيفة .

* ــ ملحوظة من المترجم : يتضح من السيرة الذاتية للشاعر الهنغاري المعروف أتيلا يوجف أن أمه كانت تعمل غسالة في بيوت الأغنياء ..

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