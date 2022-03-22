ائتلاف المالكي: الصدر يستنجد بـ”بيضة القبان “بعد تداركه صعوبة الاتفاق مع الإطار

بين عضو ائتلاف دولة القانون غسان أبو رغيف، الثلاثاء، أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يستنجد بـ”بيضة القبان” بعد تأكده من عدم تمرير تحالفه الثلاثي لمشروع الأغلبية وتشكيل الحكومة الجديدة.

وقال أبو رغيف في حديث إن “المفاوضات والمباحثات ما بين قوى الإطار التنسيقي والتيار الصدري لا زالت مستمرة للاتفاق على تمرير رئاستي الجمهورية والوزراء في جلسة مجلس النواب القادمة”، مؤكدا انه “لا توجد قطيعة بين زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر”.

وأضاف، أن “التحالف الثلاثي سيعمل على كسر الثلث المعطل في جلسة اختيار رئيس الجمهورية لمحاولة المضي بتشكيل حكومة الأغلبية”، مبينا أن “الجلسة القادمة لن تمضي او تنجح في اختيار رئاسة الجمهورية ما لم يتفق الإطار والتيار”.

وأوضح أبو رغيف وهو امين عام حركة بداية أن “الصدر يعول على النواب المستقلين والذين يمثلون بيضة القبان داخل قبة البرلمان بعد التأكد من عدم قدرة التحالف الثلاثي على تمرير رئاستي الجمهورية والوزراء”، لافتا إلى أن “زعيم التيار الصدري يحاول الاعتماد على الخيار الأسهل بعد إدراكه صعوبة الاتفاق مع قوى الإطار”.

وتابع أن “المستقلين الذين يعول عليهم مقتدى الصدر لن يستطيعوا تمرير مرشح التحالف الثلاثي لمنصب رئاسة الجمهورية بدون قوى الإطار”، مشيرا إلى أن “الصدر لن يقدر المضي بتشكيل حكومة الأغلبية مع تحالفه الثلاثي بمعزل عن الإطار التنسيقي”.انتهى/25ر

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