الاتحاد الوطني يتهم محافظ كركوك بـ”العنصرية”: ضايق احتفالات الكرد!

اتهم عضو الاتحاد الوطني الكردستاني إدريس حاج عادل، اليوم الثلاثاء، محافظ كركوك راكان الجبوري بالتعامل بعنصرية بإدارة المحافظة.

وقال حاج عادل في حديث إن “المحافظ يتعامل بعنصرية تامة بما يتعلق بأحداث المحافظة، وآخرها قيامه بالتضييق على احتفالات الكرد بأهم مناسبة لهم وهي أعياد نوروز”.

وأضاف أن “المحافظ تم تعيينه بظروف غير طبيعية، ويجب احترام الأغلبية السياسية والشعبية الموجودة في كركوك، وإعادة المنصب للمكون الكردي، وهذا مانعمل عليه بعد تشكيل الحكومة المقبلة”.

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