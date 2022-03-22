الرئيس النمساوي يدعو لتنسيق أوروبي في خطط إنهاء الاعتماد على النفط والغاز الروسيين

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وقال فان دير بيلين – في تصريحات من بروكسل عقب اجتماع مع رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو – إن الهدف الأوروبي المشترك يجب أن يكون إيجاد مصادر طاقة بديلة عن إمدادات الطاقة الروسية؛ وإلا فإن الاتحاد الأوروبي يخاطر بارتفاع واسع في أسعار الطاقة.

وأضاف: “أعتقد أن الجميع يدرك خطورة الموقف، ونحن على الطريق الصحيح ” ، موضحا أن الاستقلال عن روسيا في مجال الطاقة يؤثر في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لكن بدرجات متفاوتة ونتطلع إلى مساعدة المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية للخروج من هذا الوضع الصعب”.