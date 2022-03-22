Posted on by

الرئيس النمساوي يدعو لتنسيق أوروبي في خطط إنهاء الاعتماد على النفط والغاز الروسيين

الرئيس النمساوي يدعو لتنسيق أوروبي في خطط إنهاء الاعتماد على النفط والغاز الروسيينأ ش أ

دعا الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلن، الإثنين، إلى الوحدة وتنسيق المواقف في الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالاستقلال عن الغاز والنفط الروسيين. 

وقال فان دير بيلين – في تصريحات من بروكسل عقب اجتماع مع رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو – إن الهدف الأوروبي المشترك يجب أن يكون إيجاد مصادر طاقة بديلة عن إمدادات الطاقة الروسية؛ وإلا فإن الاتحاد الأوروبي يخاطر بارتفاع واسع في أسعار الطاقة.
وأضاف: “أعتقد أن الجميع يدرك خطورة الموقف، ونحن على الطريق الصحيح ” ، موضحا أن الاستقلال عن روسيا في مجال الطاقة يؤثر في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لكن بدرجات متفاوتة ونتطلع إلى مساعدة المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية للخروج من هذا الوضع الصعب”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
, ,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close