السورجي: استجابة المستقلين للصدر تضعهم تحت الوصاية

علق عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، الثلاثاء، على دعوة زعيم التيار الصدري للنواب المستقلين والانضمام لجلسة البرلمان المقبلة، موضحاً أن، استجابة المستقلين للأطراف السياسية تضعهم تحت الوصاية.

وقال السورجي في تصريح ن “دعوة المستقلين تثبت أن التحالف الثلاثي غير قادر على تمرير جلسة البرلمان المقبلة دون الإطار التنسيقي والاتحاد الوطني “، مشيراً إلى أن “النواب المستقلين لن يخرجوا عن إرادة المواطن الذي وضعهم داخل مجلس النواب لتمثيله”.

وأضاف أنه “لا توجد مؤشرات للتصويت على ما جاء به التحالف الثلاثي من قبل النواب المستقلين كونهم مستقلين وهذا التصويت يجعلهم تحت الوصاية الحزبية”.

ولفت إلى أن “دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر للمستقلين تعني عدم قدرة التحالف الثلاثي لتمرير الحكومة من دون الأطراف الأخرى ودون مبدأ التوافق والشراكة”.

وكان القيادي في الإطار التنسيقي سعد السعدي كشف في تصريح سابق عن ارتفاع مقاعد الثلث الضامن الى 133 مقعدا، فيما رجح تزايد الأعداد خلال الأيام القليلة المقبلة التي ستسبق جلسة السبت. انتهى / 25و

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط