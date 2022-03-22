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العثور على 143 جثة في مقبرة جماعية بالعراق

صورة أرشيفيةأعلنت مديرية الدفاع المدني في العراق انتشال 143 جثة من مقبرة جماعية في مدينة الموصل بمحافظة نينوى، التي سيطر عليها تنظيم “داعش” قبل تحريرها من قبضته.

وقالت المديرية في بيان لها إن فرق الدفاع المدني في محافظة نينوى تنتشل جثث 143 مجهولة الهوية عبارة هياكل عظمية تعود لأيام تحرير الموصل من  (داعش) من مقبرة جماعية في حي الرفاعي خلف جامع بهاء الدين في الساحل الأيمن لمدينة الموصل”.

وأضافت أن فريق البحث والإنقاذ (مركز رتل الطوارئ) باشر بإمرة النقيب محمود عبد المحسن بحضور ممثل من قيادة عمليات نينوى والشرطة المحلية والطبابة العدلية وبلدية الموصل بانتشال الجثث وتسليمها إلى دائرة الطبابة العدلية بموجب محضر رسمي.

 

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