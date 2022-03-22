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الكشف عن محاولات لفرض “أسماء” في وزارات الحكومة الجديدة

الكشف عن محاولات لفرض "أسماء" في وزارات الحكومة الجديدة

رجح النائب السابق أحمد عريبي، اليوم الثلاثاء، عدم انعقاد جلسة مجلس النواب المقبلة والمخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية؛ عازياً ذلك لاستمرار الخلافات السياسية، فيما أشار إلى اسماء وراء الكواليس يراد لها ان تفرض لشغل وزارات في الحكومة الجديدة.

وقال عريبي في حديث  إنه “حال عقدت جلسة السبت المقبل، فأن برهم صالح (مرشح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني) هو الأقرب للظفر بمنصب رئاسة الجمهورية”.

وأشار إلى أنه “هناك انشقاقات وسط التحالف الثلاثي، وداخل تحالف السيادة أيضاً”، مبيناً أن “الإطار التنسيقي يملك الثلث المعطِل داخل مجلس النواب”، مؤكداً أن “حلحلة الأمور لا تتم إلا عبر اتفاق بين التيار الصدري والإطار”.

وأضاف عريبي، أن “هناك اسماء وراء الكواليس يراد لها ان تفرض لشغل وزارات في الحكومة الجديدة، مبيناً أن تلك الأسماء ستصطدم مع جعفر الصدر حال نال رئاسة الحكومة، كما أن الكرد سيصطدمون بزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بشأن قانون النفط والغاز”.

وشدد عضو مجلس النواب السابق، على “ضرورة عقد اجتماعات بين التيار والإطار للاتفاق على الخروج من الأزمة السياسية الحالية”، متوقعاً “دخول الكتلة الصدرية بكتلة نيابية كبيرة خلال الجلسة المقبلة”.

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