الكهرباء ترهن تحسّن ساعات التجهيز بالسيولة المالية والخطة الوقودية

بغداد/ فراس عدنان

تحدثت وزارة الكهرباء، أمس الاثنين، عن جملة من الاستعدادات لفصل الصيف، مؤكدة أن عملها سيتكفل بتوفير 4500 ميغاواط إضافية، لكنها لم تعط تقديرات بشأن ساعات التجهيز، ورهنت ذلك بوضع المنظومة الوطنية في المحافظات والتجاوزات، مشددة على أن الحوارات مع الجانب القطري لن توفر الغاز بدلاً عن إيران، إنما لسد النقص فحسب، مؤكدة أن الوصول إلى اتفاق مع قطر بحاجة إلى سقف زمني يصل إلى 15 شهراً وجهود على مستوى البنى التحتية.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى، إن “وزارة الكهرباء ومنذ وقت ليس بالقصير وبتوجيهات من رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي تستعد وتجري الصيانات الدورية والاضطرارية لمحطات الإنتاج”.

وأضاف موسى، في تصريح إلى (المدى)، أن “وحدات توليدية سوف تدخل إلى الخدمة وتعزّز وضع المنظومة الوطنية بطاقات إضافية”.

وأشار، إلى أن “المعدلات التي سوف تدخل إلى العمل تبلغ نحو 4500 ميغاواط، وطموحنا أن نصل بشكل عام إلى انتاج ما بين 25 إلى 26 ألف ميغاواط”. وشدّد موسى، على أن “الاستعدادات شملت ايضاً قطاع نقل الكهرباء وتأهيل خطوط ستراتيجية رابطة بين المحافظات ستدخل إلى الخدمة في الأول من شهر ايار المقبل، ومنها خطوط (خيرات القادسية) و(رميلة-الناصرية)، (غرب بغداد-حديثة) و(جنوب واسط-العمارة) و(جنوب ديالى-بعقوبة)”.

ولفت، إلى أن “العشرات من المحطات التحويلية ستدخل إلى الخدمة قبل منتصف شهر أيار، مع جهود كبيرة في الوقت الحالي تنصب على قطاع التوزيع وتدعيم تأهيل شبكات التوزيع وتغيير سعات المحولات بسعات أكبر واستحداث مغذيات ونصب محطات متنقلة في بعض مراكز الحمل ومعالجة الاختناقات ومواكبة زيادة الطلب”.

وبيّن موسى، أن “الوزارة طالبت بسيولة مالية لصالح أن تستمر هذه الخطة لكي تأتي بنتائجها، وبغياب الموازنة فأن كل وزارة يتم منحها شهرياً مخصصات 1/ 12 من موازنة العام الماضي”. وأردف، أن “وزارة الكهرباء دعت إلى توفير سلف لكي تكون استعداداتنا على أتمها في استقبال فصل الصيف”.

وشدد موسى على ضرورة “توفير الخطة الوقودية لإدامة زخم العمل في محطات الإنتاج، وبالتالي سنقدم خدمة نوعاً ما جيدة في فصل الصيف أفضل من العام الماضي بشرط اكتمال المقومات التي نطلبها”. وأفاد المتحدث باسم وزارة الكهرباء، بأن “المفاوضات مع الجانب الإيراني مستمرة، والاجتماعات دورية سواء مع السفارة في بغداد أو وزارة الطاقة”، مؤكداً أن “اطلاقات الغاز الإيراني بعد أن كانت منحسرة إلى 8 مليون متر مكعب في اليوم من أصل 50 مليون متر مكعب، ارتفعت حالياً إلى 20 مليون متر مكعب يومياً، وهذا يعد مؤشراً جيداً”.

ونوه، إلى أن “مجلس الوزراء قرّر في وقت سابق دفع مستحقات الجانب الإيراني وهذا قد شجعنا على المزيد من المفاوضات الجدية لاستقرار اطلاقات الغاز بالشكل الذي يؤمن استمرار عمل محطات الإنتاج”.

ويسترسل موسى، أن “العراق ذهب في الوقت ذاته إلى الجانب القطري وقطع أشواطاً كبيرة بغية توريد الغاز بنسب تسد النقص في الغاز الوطني والإيراني”. ونبه، إلى “اتفاق مبدئي على توريد مليون ونصف مليون طن من الغاز القطري”، مستدركاً “هذا الاتفاق يحتاج إلى سقف زمني يتراوح بين 12 شهرا إلى 15 شهرا، وجملة من البنى التحتية مثل الموانئ والمنصات للغاز المسال في العراق وشبكات انابيب تصل إلى محطات الكهرباء”.

ويواصل موسى، أن ذلك يستدعي أيضاً، “أن تكون جهود وزارتي النفط والنقل والمالية حاضرة معنا بغية إتمام الاتفاق مع قطر بشأن توريد الغاز”.

وقال، إن “التنسيق شمل الجهات الوطنية ايضاً ممثلة بوزارة النفط لتأمين الوقود داخل المحطات العراقية، وبالمجمل فأن ما ينقصنا السيولة المالية فقط”. وأعرب موسى عن تطلعه بأن “يكون هناك مزيد من التعاون وبشكل أكبر مع وزارة المالية لتوفير السيولة بنحو يتناسب مع حاجة الكهرباء”.

ورأى، أن “توفير السيولة المالية وضمان الخطة الوقودية يعدان أمرين مهمين في تقديم خدمة مختلفة عن السنوات الماضية”.

ومضى موسى، إلى “عدم إمكانية التكهن بساعات التجهيز التي سيتم توفيرها للمواطن خلال الصيف المقبل لأنها تختلف من محافظة إلى أخرى بحسب كفاءة شبكة التوزيع وحجم التجاوزات وزيادة الطلب وموضوع المناطق العشوائية التي تكون متاخمة للمدن، إضافة إلى الحوادث الطارئة مثل وجود عطل في محولة معينة داخل أحد الازقة الفرعية”.

من جانبه، ذكر الخبير الاقتصادي مصطفى حنتوش في حديث إلى (المدى)، أن “وزارة الكهرباء عدّت العدة لأمرين في فصل الصيف، الأول من خلال الربط الخليجي واجراء المفاوضات بشأن الغاز الإيراني وتهيئة محطات ومولدات وإدخال الوحدات الإنتاجية للمنظومة الوطنية، وهو أمر ممكن”.

وأضاف حنتوش، أن “الانتاج سيكون 23 إلى 22 الف ميغاواط عند الذروة التي تتطلب 35 الف ميغاواط، وهذا يعني أن ساعات التجهيز لن تتجاوز 12 إلى 13 ساعة يومياً في أفضل الأحوال”.

ولفت، إلى أن “الامر الثاني الذي يتم الحديث عنه هو الرغبة في شراء مزيد من الغاز خارج الاتفاقيات ومد خط كهربائي عبر الأردن وزيادة التجهيز من خلال تركيا، وهذه بمجملها تحتاج إلى مبالغ خيالية تصل إلى 40 تريليون دينار عراقي وهذا أمر غير معقول”.

يذكر أن المنظومة الكهربائية في العراق تتعرض بشكل دوري إلى انتكاسة في فصل الصيف تنتج عنها زيادة كبيرة في ساعات الانقطاع.

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