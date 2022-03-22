المنتخب الوطني يختتم التحضيرات ويغادر الى الرياض مساء اليوم

اختتمَ المُنتخب الوطني تدريباته، ظهر اليوم الثلاثاء، في ملعبِ الشعب الدوليّ قبل مغادرته إلى الرياض لخوضِ اللقاءِ المُرتقب أمام نظيره الإماراتي يوم الخميس المقبل ضمن التَصفياتِ المؤهلةِ لمونديال قطر 2022.

وشاركَ في تدريبات اليوم (30) لاعباً هم كلٌ من: جلال حسن، محمد حميد، دلوفان مهدي، محمد شاكر، أحمد إبراهيم، عباس قاسم، حسن عبد الكريم، محمد علي عبود، سعد عبد الأمير، شيركو كريم، مهند عبد الرحيم، بشار رسن، مهند جعاز، حسين علي، أيمن حسين، علي فائز، حسن رائد، إبراهيم بايش، مصطفى محمد جبر، علاء عباس، أحمد فرحان، زيدان إقبال، علي الحمادي، جيستن ميرام، رسلان حنون، مناف يونس، ضرغام إسماعيل، أمجد عطوان، مصطفى ناظم، محمد مزهر.

ومن المؤمل أن يغادرَ وفد المُنتخب الوطني إلى الرياض مساء اليوم الثلاثاء لخوض مواجهةِ الإمارات المهمة ضمن التصفياتِ المُؤهلةِ لمونديال قطر بعد قرار نقلها من العاصمةِ بـغــــداد إلى ملعبٍ محايد. انتهى/ 25 ل

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