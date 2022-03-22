تداعيات ظهور النتائج الأولية للقبول في الدراسات العليا في العراق

حيدر حسين سويري

بعد مقالي الأخير حول التقديم للقبول في الدراسات العليا، والذي كان تحت عنوان “معضلة التقديم والقبول في الدراسات العليا في العراق”، كان ثمة ردود أفعال حول المقال، لا سيما مع ظهور النتائج الأولية للقبول من قبل المتقدمين عن طريق وزارة التربية، فكان لا بد لنا من أجراء تحقيق صحفي واستبيان اراء الذين تم رفض معاملاتهم ورد طلبهم بالقبول…

عند سؤالنا للست بلقيس الراوي عن انطباعها حول ظهور النتائج الأولية للقبول أجابت: ممكن كلامي مراح يعجب البعض، لكن كان المفروض من الوزارة تمنع أي أحد يقدم على الخاص ومعدله اعلى من 65%!، يعني أريد افهم احنا شوكت راح نأخذ دورنا ونشوف الماستر؟ يعني مقدمين 6 اوائل على عدم الممانعة على قناة النفقة الخاصة، وعلى العام بس اثنين مقدمين! ليش الخاص المن خلوه!؟ مو حتى الي معدلاتهم اقل من 65% يستطيعون يكملون دراستهم، واعطائهم فرصة؟! حسبي الله ونعم الوكيل

أما الي يقول (والكلام مازال للست بلقيس): صاحب المعدل الأقل من 65% المفروض ما يقدم اصلا! يا أخي ليش هذي الأنانية؟ شنو هذا المنطق؟ هو اول وتالي راح يمتحن حاله حال ابو العام وإذا انقبل راح يدرس نفس دراسة ابو العام وممكن الي معدله 60% قبل هو علمه أفضل من جماعة الالكتروني اهل التسعينات بعدين أني معدلي اقل من 65 والاول 72 يعني مو تسعينات، بس ما اعرف شوكت الناس تبطل انانية؟ الي معدله عالي وحاسب نفسه اخر حبه وواثق من ذكائه خلي يروح يقدم عام وينافس من مستواه العلمي، لو الا يأخذ فرصة غيره؟ …

أما الأستاذ علي محمد فأجاب: يا وزارة التربية إذا غيرتوا شروط عدم الممانعة، ما كان المفروض تعلنون عنها قبل التقديم؟ حتى واحد يعرف يقدم على العام أو الخاص او قانون ٢٠؟ يعني ورطتوا العالم خليتوهم يقدمون، بعدين فاجأتموهم بأن الأصغر عمرا هو المفضل! حتى لو كان معدله قليل وخدمته قليلة؟ حسبي الله ونعم الوكيل عليكم يا ظلمة …

أما الأستاذ محمد السعيدي قال: عدد نقاطي 48 نقطة والي مقبول على قناة الامتيازات 35 نقطة! الله يرضى؟ تعساً لكم على هكذا قوانين…

حينها توجهنا الى الأستاذ سمير عزيز وسؤالهِ: ما سبب نقمتكم على فقرات المفاضلة وهل يوجد فيها اجحاف حسب رؤيتك؟ فقال: يجب أن نطالب بإلغاء آخر فقرتين من المفاضلة، يا أستاذ كيف يكون لتقيم المشرف ١٠ نقاط؟ وهو يشاهدك نصف ساعة بالسنة او لا يشاهدك أصلاً! ويكون الحظ الاوفر لصاحب الواسطة او حسب ضمير المشرف، بينما للمعدل ٢٠ نقطة وهو تعب أربع سنوات؟ وكذلك احتساب ١٠ نقاط للمدارس المتميزين، وهم يعلمون أنهُ لا يدرس فيها إلا من لديه واسطة إلا ما ندر؟ لذا نطالب ان تكون المفاضلة على اساس المعدل والخدمة حيث لا تظلم فيه أحد …

بعد توجهنا الى شعبة الاجازات الدراسية، وسؤالنا لهم عن هذه الاعتراضات، أجابوا: انهم غير مسؤولين عن ذلك، وان المفاضلة حصلت في الوزارة، والاسماء المقبولة جاءت من الوزارة، لكن الأستاذ (حسن) حين اتصل بالمختصين في وزارة التربية، نفوا ذلك وقالوا بأن الأسماء تأتينا من المديريات العامة ولا شأن لنا بالمفاضلة!

بقي شيء…

يوجد كتاب صادر من جامعة بغداد ذي العدد 1258 بتاريخ 13/3 / 2022 يتم بموجبه قبول الطلبة العرب والأجانب مباشرة وبدون أداء الامتحان التنافسي مع اعفائهم من الأجور الدراسية!

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