تفاصيل اجتماع قادة الاطار التنسيقي في منزل الحكيم

كشف مصدر مطلع، الاثنين، تفاصيل اجتماع قادة الاطار التنسيقي الذي عقد في منزل رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم.

وقال المصدر إن “قادة الاطار التنسيقي أكدواعلى اهمية الحفاظ على التوقيتات الدستورية، والترحيب باي مبادرة وطنية لحل الازمة وانهاء حالة الانسداد السياسي”.

وأضاف، أنهم “أكدوا ايضا انهم يؤمنون بضرورة اشتراك الجميع في الاستحقاق السياسي وفق معايير الحفاظ على اصوات الناخبين وعدم مصادرتها، وعلى عدم استفراد طرف واحد بالامر السياسي وعدم التزمت برأي واحد فقط”.

وتابع، أن “قادة الاطار شددوا على ضمان حق المكون الاجتماعي الاكبر واعلان تشكيل الكتلة الاكبر وهو الحق الدستوري الاول، واهمية الاسراع بتشكيل الحكومة لوضع خارطتها الخدمية وتلبية احتياجات المواطنين”.

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