تيسير خالد يهنئ الشعب الكردي الشقيق بعيد النيروز

هنأ القيادي الفلسطيني في الجبهة الديمقراطية تيسير خالد الشعب الكردي الشقيق بحلول السنة الكردية الجديدة وعيد النيروز بكل ما يحمل من معاني جديدة وجميلة تؤشر على تجدد الحياة وجمال الطبيعة.

وأضاف : اليوم تبدأ السنة الكردية الجديدة 2721 ، وفي مثل هذا اليوم من كل عام يحتفل الشعب الكردي الشقيق بعيد النوروز . وهو عيد قومي عند اخوتنا الكرد يحتفلون به في جميع أنحاء العالم ، حيث يتم ايقاد شعلة نوروز في كل المدن الكردية. وتسمى تلك الشعلة شعلة كاوة الحداد ، الذي حرر شعبه من الطغيان وحرر اطفال كوردستان من الرعب.

وأضاف بأن لنوروز معاني جميلة وعظيمة ، ففيه يتساوى الليل والنهار ومعه يبدأ الانقلاب الربيعي والتحول الطبيعي في المناخ والدخول في شهر الربيع الذي هو شهر الخصب وتجدد الحياة في ثقافات عدد من شعوب المنطقة ، غير أنه يحمل لدى الاكراد بعداً قومياً تحرريا وصفة خاصة مرتبطة بقضية التحرر من الظلم ، وفق الأسطورة التي تشير إلى ان اشعال النار كان رمزاً للنصر والخلاص من الظلم والتحرر من نير الطغاة . في عيد النوروز كل عام وانتم بخير أصدقائي الكرد .

وختم تيسير خالد تهنئته قائلا : وفي بلادنا كان لأجدادنا الكنعانيين أعيادهم ومنها عيد الربيع ، حيث يفرح الناس لتجدد الحياة وعودة بعل وعيد تموز حيث تقدم الأضاحي في انتظار تجدد الحياة وعودة بعل في عام جديد .

21/3/2022 مكتب الاعلام

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