“حذر من الفراغ الدستوري”.. حزب بارزاني يعلق على رسالة الصدر ويصفها بـ “الوطنية”

وصف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني دلشاد شعبان، الاثنين، أن دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر للنواب المستقلين بانها وطنية.

وقال شعبان في حديث إن “محاولة تعطيلة جلسة البرلمان تهدف لإدخال البلد في حالة الفراغ الدستوري وتخريب العملية السياسية”.

وأضاف أن “الوضع يتطلب من النواب المستقلين الذين انتخبهم الشعب أن يحضروا لجلسات البرلمان لآن هذا واجبهم القانوني، ويقولوا رأيهم بالتصويت، مع أي جهة كانت”.