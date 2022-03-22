ذي قار تفتح أبواب الاستثمار أمام 9 مشاريع صحية جديدة

أعلن محافظ ذي قار محمد الغزي عن خطة واسعة للنهوض بواقع القطاع الصحي في عموم مدن المحافظة عبر تنفيذ 9 مشاريع كبيرة لتأهيل وتطوير المستشفيات وتجهيزها بمعدات طبية متطورة.

وذكر المحافظ في بيان تلقته (المدى)، ان “تنفيذ المشاريع الجديدة يأتي في إطار حرص الحكومة المحلية على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين في المجال الصحي والذي طالما عانى من تعثر وارباك في السنوات الماضية”، داعيا الشركات المختصة الى “التقديم على المشاريع عبر الطرق والآليات القانونية وعن طريق قسم العقود في المحافظة”.

وأوجز المحافظ تلك المشاريع بما يلي:

1-مشروع تأهيل وتطوير مستوصفات في قضاء قلعة سكر.

2-تأهيل وتطوير مستوصفات في قضاء الغراف.

3-تأهيل وتطوير مستوصفات في قضاء الدواية.

4-انشاء استشارية ومذخر ادوية في مستشفى الشطرة مع هدم واعادة بناء مركز أكد الصحي.

5-تأهيل وتطوير مستوصفات في ناحية الفجر.

6-تأهيل ابنية واضافة اخرى جديدة للمراكز الصحية في مدن الجبايش والاصلاح والفهود.

7-انجاز الاعمال المتبقية لمشروع انشاء دور الاطباء في الناصرية.

8-تأهيل وتوسيع صالة العمليات في مستشفى سوق الشيوخ مع انشاء وحدة طوارئ في مدينة الطار.

9-تجهيز اجهزة صمام القلب لمركز القلب في الناصرية.

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