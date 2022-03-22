صراع جديد بين القوى السياسية.. خلافات الكتلة الأكبر تعرقل حسم اللجان النيابية

بغداد/ حسين حاتم

يستبعد نواب حسم ملف اللجان النيابية خلال جلسة الأسبوع المقبل، فيما أكدوا ان “المستقلين” هم الاوفر حظا في حصص اللجان المهمة.

وحدد مجلس النواب يوم السبت الموافق 26 آذار موعداً لجلسة مجلس النواب الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية، ومن المقرر بعد اختيار رئيس الجمهورية حسم ملف اللجان النيابية وتوزيع الأعضاء ورؤساء اللجان.

وتتوزع لجان البرلمان على تخصصات رقابية مختلفة، منها الأمن والدفاع، والنزاهة، والمالية، وحقوق الإنسان، والتعليم، والمرأة، والتخطيط، وشؤون المحافظات، والقانونية، وتخصصات أخرى يفترض أن تؤدي دوراً رقابياً على عمل الحكومة.

وتتوقع أوساط سياسية ونواب ان تكون لجنة النزاهة النيابية من حصة المستقلين، يأتي ذلك وسط الدعوات السياسية لضرورة تشكيل جبهة معارضة حقيقية داخل مجلس النواب خلال الدورة الحالية لتقييم اداء الحكومة التي ستشكل لاحقا.

ومنذ مطلع شباط الماضي، تعمل رئاسة البرلمان على تشكيل اللجان، في مسعى منها لمواصلة عمل مجلس النواب، وعدم تأثره بأزمة اختيار رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة الجديدة.

وفي هذا الصدد يقول النائب جاسم الموسوي في حديث لـ(المدى)، إن “اجتماعات عديدة حصلت خلال الأيام الماضية بين نواب الكتل السياسية والمستقلين من اجل حسم ملف اللجان النيابية في البرلمان”.

وأضاف الموسوي وهو عضو في ائتلاف دولة القانون، انه “تم تحديد معايير تمثلت باختصاص النائب الذي سيكون داخل اللجنة البرلمانية ليتوافق عمله مع دوره الرقابي داخل قبة البرلمان”.

وأشار، الى ان “عدم التوافق على تشكيل الحكومة الجديدة تسبب بتعطيل توزيع اللجان أكثر من مرة”.

ويتوقع “عدم حسم ملف اللجان خلال جلسة الأسبوع المقبل”، عازيا السبب الى “عدم الاتفاق على شكل الحكومة والكتلة الأكبر”.

وتابع الموسوي، أن “ملف اللجان لا يمكن إخراجه من دائرة العرف السياسي الساري منذ اول برلمان بعد العام 2003 والذي ينظر له البعض بانه محاصصة”.

ومضى الموسوي بالقول، إن “الخلافات وعدم التوافقات تذهب بنا الى مسألة الثلث المعطل وبالتالي عدم حسم ملف منصب رئيس الجمهورية وملف اللجان النيابية”.

بدورها، تقول النائبة نيسان الزاير في حديث لـ(المدى)، إنه “من المفترض ان يتم حسم مسألة اللجان النيابية خلال جلسة السبت المقبل بعد إتمام الإجراءات الخاصة بهذا الملف”.

واضافت الزاير وهي عضو حركة امتداد، أن “الأغلبية من النواب المستقلين لديهم رغبة بالحصول على لجنة النزاهة”.

وتابعت، أن “كلام رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي خلال الجلسة التداولية لمح فيه بتسليم لجنة النزاهة النيابية الى النواب المستقلين”، مشيرة الى ان “حظوظ المستقلين في الدورة الحالية أكثر نسبة من الدورات السابقة”.

وما ان عقد مجلس النواب اولى جلساته التداولية بعد مقاطعة جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الجديد، فتح عدد من النواب المستقلين ملف توزيع اللجان النيابية على الكتل خاصة اللجان المسؤولة عن ملفات وجوانب مهمة سواء في النزاهة او القطاعات الصناعية والإنتاجية.

من جهته، يقول عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني عماد باجلان في حديث لـ(المدى)، إن “الدورة البرلمانية الحالية شهدت الكثير من التغيرات عكس الدورات السابقة”، مبينا ان “ملف اللجان النيابية في الدورات السابقة حُسم بعد التصويت على رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة عكس ما حدث خلال الشهرين الأخيرين”.

ويرى باجلان، ان “حظوظ المستقلين باللجان النيابية هي الاوفر حظا”.

وفي وقت سابق، أعلن مجلس النواب تشكيل 25 لجنة دائمة خلال الدورة التشريعية الجديدة.

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