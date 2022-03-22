ضمن فعاليات موسم دبي الفني..عرض الفيلم السعودي رولم في مهرجان سكة للفنون والتصميم

يُعرض الفيلم السعودي رولم للمخرج عبد الإله القرشي ضمن فعاليات النسخة العاشرة من مهرجان سكة للفنون والتصميم (15 – 24 مارس/آذار) تحت مظلة موسم دبي الفني، ويُقام العرض يوم الخميس 24 مارس الساعة 7 مساءً (غرينتش +4) في حي الفهيدي التاريخي كجزء من برنامج Loco Motion.

مهرجان سكة للفنون والتصميم احتفالية فريدة بالفنون البصرية والأدائية والأفلام تقام في أروقة حي الفهيدي التاريخي في مارس من كل عام تحت مظلة “موسم دبي الفني”. وانطلاقاً من شعار “نحتفي بالفن، نحتفي بالازدهار”، تُعقَد النسخة العاشرة من المهرجان تحت مظلّته الجديدة “منصة سكة للفنون والتصميم” التي تهدف إلى دعم الفنانين الناشئين في رحلتهم المهنية صوب الاحتراف.

وقد صُنع فيلم رولِم بطاقم عمل سعودي بالكامل، وحصل الفيلم على جائزة أفضل فيلم أثناء مشاركته في الدورة الأولى من مهرجان العين السينمائي. ويُعد رولِم أول فيلم سعودي ينطلق تجارياً في دور العرض السعودية، حيث انطلق في 2019 من خلال سينمات فوكس في جدة والرياض، وانطلق على منصة شاهد ليصبح أول فيلم سعودي مستقل تعرضه المنصة لمشتركيها بأنحاء العالم العربي، كما عُرض في مهرجان أرهوس للفيلم العربي بالدنمارك ومهرجان كرامة لأفلام حقوق الإنسان ببيروت.

وتدور قصة الفيلم تدور حول عمر نزار، وهو صانع أفلام في مقتبل الثلاثينات، يحاول صنع مشروع سينمائي عن مدينة جدة، لكنه لا يعي ما تعنيه جدة بالنسبة إليه ولا يعي مدى صعوبات صناعة الأفلام في المملكة، إلى أن يتعرف إلى المصور السبعيني فريد لطفي الذي هجر شغفه بالتصوير السينمائي ليتفرغ لمحل الأنتيكات خاصته. الفيلم من إخراج وتأليف عبد الإله القرشي، كما شارك في تأليفه ياسر حمّاد، وهو من بطولة خالد يسلم، شاهر القرشي، سارة طيبة، وفاطمة البنوي، وتتولى شركة MAD Solutions تسويق وتوزيع الفيلم في العالم العربي.

عبد الإله القرشي مخرج ومنتج ولد في جدة، انتقل إلى لوس أنجلوس للحصول على درجة الماجستير في صناعة الأفلام. عمل القرشي كممثل في العديد من الأفلام، من بينها فيلم كيكة زينب. منذ عودته من أميركا في بداية 2017، بدأ العمل في صناعة رولِم. يؤمن القرشي بقدرته على تأسيس صناعة محلية للسينما السعودية وتقديمها للعالم.

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