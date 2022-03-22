مشاريع مرتقبة لفك اختناقات بغداد.. وإنجاز الممر الجنوبي العام الحالي

ذكر مسؤول رفيع المستوى في وزارة الإسكان والإعمار أن اعمال صيانة كبيرة تُجرى حالياً في مداخل بغداد، مؤكداً أن العام الحالي سوف يشهد افتتاح ممر رئيس يخفف الزخم على الجانب الجنوبي من العاصمة، مقدراً حجم المشاريع لإنشاء وتطوير الطرق الخارجية في عموم المحافظات بنحو 1.5 تريليون دينار.

وقال مدير عام دائرة الطرق والجسور في الوزارة حسين جاسم كاظم في تصريحات تلفزيونية تابعتها (المدى)، إن «عملنا ينصب على الطرق الخارجية والسريعة خارج حدود أمانة بغداد والبلديات في المحافظات».

وتابع كاظم، أن «توقف أعمال الصيانة بين عامي 2013 إلى 2020؛ بسبب الازمات المالية والأمنية وكذلك جائحة كورونا، أدى إلى تعطل موازنات الصيانة».

وأشار، إلى أن «الدائرة عاودت أعمالها خلال العامين الماضيين في تنفيذ أعمال صيانة شملت أغلب المحافظات».

وتحدث كاظم، عن «وجود أكثر من 100 مشروع عامل في الوقت الحالي بينها انشاء ممرات ثانوية لاستيعاب المركبات واعمال صيانة لطرق انتهى عمرها التصميمي».

وبين، أن «نسب الإنجاز التي تم تحقيقها تعدّ عالية، وتقدر قيمة المشاريع التي تقوم بها دائرتنا بأكثر من تريليون ونصف تريليون دينار عراقي موزعة على أكثر من 120 مشروعاً شملت جميع المحافظات باستثناء إقليم كردستان».

وأفاد كاظم، بأن «الوزارة تأمل بأن تنجز خلال العام الحالي أكثر من عشرة مشاريع مهمة أبرزها طريق الدورة اليوسفية الذي يربط العاصمة بغداد ويشكل منفذاً جنوبياً آخر وسيكون رافداً مهماً في فك الاختناقات على الجهة الجنوبية من العاصمة».

ونوه، إلى أن «العمل يشمل ايضاً مدخلي بغداد من بسماية وكركوك، ويقع هذان المشروعان ضمن عمل دائرتنا بموجب الأمر الديواني الخاص بالمداخل، حيث تم تقسيم العمل بين دائرتنا وبين المحافظة».

وأردف كاظم، أن «الرقعة الممتدة ضمن اختصاصنا بالنسبة لطريق بسماية، هي الممتدة من بوابة المجمع السكني إلى جسر الرستمية على جسر ديالى وبعدها تبدأ مهمة أمانة بغداد».

وزاد، أن «الطرق التي تجري فيها اعمال صيانة تقوم الجهات المختصة بوضع علامات تحذيرية وارشادية على مناطق العمل، لكننا نعاني من غياب الدوريات المرورية ومحاسبة السواق المخالفين لأن السرعة التصميمية في تلك المناطق يجب ألا تتجاوز 70 كم في الساعة».

وتابع كاظم، أن «المباشرة في مدخل بغداد بسماية كانت في شهر تشرين الأول الماضي، ومدة المشروع هي عام ونصف العام، والعمل يسير حالياً وفق البرنامج المعد له».

ويسترسل، أن «المشروع يتضمن أعمالا كبيرة جداً، منها إقامة جسر آخر على نهر ديالى سوف يستوعب أعداد المركبات لفك الازدحام المروري، كما هناك خمسة جسور أخرى (فوقية) مع توسعة الطريق الرئيس وانشاء طرق خدمية».

وأعرب كاظم عن اسفه لـ «وجود تجاوزات تمنع وتعيق البعض من أعمالنا لكننا ماضون في تنفيذ المشروع ضمن المواقيت المحددة له».

وقال أيضاً، إن «الأموال التي تجبى للطرق والجسور هي محل نزاع بين وزارتنا ووزارة المالية»، مضيفاً أن «وزارة الإسكان خاطبت وزارة المالية بتنفيذ القانون رقم (40) النافذ الذي بموجبه تم توزيع الرسوم التي تفرض على المركبات بين دائرتنا بنسبة 55% وأمانة العاصمة بنسبة 20% والبلديات في المحافظات بنسبة 25%».

واستطرد كاظم، أن «وزارة المالية منذ تشريع القانون في عام 2015 ولغاية الوقت الحالي تمتنع عن تسديد المبالغ إلى الجهات ذات العلاقة لقولها إن هذه الأموال تذهب إلى الموازنة العامة وهو ادعاء مخالف للقانون».

وشدد، على أن «المواصفات التي نعمل بها في الطرق والجسور مشتقة من المواصفات الأميركية والبريطانية وكل الأعمال تخضع للفحوصات المختبرية ولم تسجل الجهات ذات العلاقة فشلاً في مهام دائرة الطرق والجسور، إنما هناك تقادم في بعض المنشآت وعدم إجراء الصيانة في وقتها بنحو يؤثر على الواقع التشغيلي في عموم الشبكة».

وانتهى كاظم، إلى «توجه لتطوير المواصفات العراقية بالتعاقد مع شركات مختصة ومكاتب استشارية عالمية، وما يحسب إلينا هو إدخال مواد في الخلطة الاسفلتية لزيادة تحملها وقد تم تعميمها في مشاريعنا كافة وأثبتت نجاحها بشكل كبير».

يذكر أن مداخل العاصمة بغداد والطريق الخارجية المؤدية إليها تعاني من اضرار كبيرة نتجت عنها حوادث مرورية وخسائر مستمرة في الأرواح واضرار مادية في العجلات.

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