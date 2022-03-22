موسكو تسخر من تقارير عن ارتداء رواد فضاء روس ملابس صفراء دعماً لأوكرانيا

نفت وكالة الفضاء الروسية، السبت، تقارير لوسائل الإعلام الغربية تشير إلى أنّ رواد الفضاء الروس الذين انضموا إلى محطة الفضاء الدولية اختاروا ارتداء حلات صفراء بخط أزرق دعماً لـأوكرانيا.

وقالت الخدمة الصحافية لوكالة الفضاء الاتحادية الروسية في قناتها على “تيليغرام” “في بعض الأحيان يكون الأصفر.. أصفر فقط”.

وأضافت “زي الطيران للطاقم الجديد مصنوع بألوان شعار جامعة بومان موسكو التقنية الحكومية التي تخرّج منها جميع الرواد الثلاثة… من الجنون أن تتصور العلم الأوكراني في كل مكان وفي كل شيء”.

وكان المدير العام لوكالة الفضاء الاتحادية الروسية ديمتري روغوزين أكثر حدة، إذ قال، على قناته الشخصية على “تيليغرام”، إنّ رواد الفضاء الروس ليس لديهم أي تعاطف مع القوميين الأوكرانيين.

وفي مؤتمر صحافي بث مباشرة من محطة الفضاء الدولية، الجمعة، سُئل رائد الفضاء المخضرم أوليغ أرتيمييف قائد المهمة عن الزي، فقال “كل طاقم يختار لوناً يبدو مختلفاً. كان دورنا لاختيار اللون.. في الواقع تراكم لدينا الكثير من القماش الأصفر اللون لذلك كنا بحاجة إلى استخدامه. ولهذا السبب تحتم علينا ارتداء زي الطيران الأصفر”.

وقال المدير العام لوكالة الفضاء الاتحادية الروسية إنّ العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على روسيا رداً على الغزو قد تدمر العمل الجماعي في محطة الفضاء الدولية، وتؤدي إلى سقوط المحطة من المدار.

وقال مسؤولون في إدارة الطيران والفضاء الأميركية “ناسا” إنّ أفراد الطاقم الأميركي والروسي على دراية بالأحداث على الأرض لكن عملهم لم يتأثر بالتوترات الجيوسياسية.

(رويترز)

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