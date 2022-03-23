استمرار اغلاق شركة نفط ذي قار.. والمحتجون يشكون تجاهل مطالبهم

ذي قار / حسين العامل

دخل اغلاق شركة نفط ذي قار من قبل الخريجين المطالبين بالتعيين شهره الثاني وسط اجواء تنذر بالتصعيد على خلفية ما يصفه الخريجون بالتجاهل الحكومي لمطالبهم التي أعلنوها منذ انطلاق اعتصامهم امام الشركة منذ أكثر من ثمانية اشهر، فيما تشير مصادر في الشركة الى استخدام مواقع بديلة لإدارة عملها تفادياً لآثار الاغلاق على عمل الحقول النفطية.

وكان نحو ألف خريج قد أعلنوا منذ منتصف العام المنصرم الاعتصام امام شركة نفط ذي قار ليُقدِموا فيما بعد وفي العشرين من شباط المنصرم على اغلاق الشركة وعدد من المنشآت النفطية للمطالبة بالتعيين ضمن دوائر ومؤسسات وزارة النفط في المحافظة.

وقال مصدر مسؤول في شركة نفط ذي قار إلى (المدى)، إن “الشركة ما زالت مغلقة من قبل الخريجين المطالبين بالتعيين”.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الإفصاح عن اسمه، إن “الاغلاق دخل شهره الثاني وان المنتسبين اخذوا يزاولون اعمالهم في مواقع بديلة تفاديا لتداعيات الاغلاق على عمل الحقول النفطية العاملة في المحافظة”.

وأشار، إلى أن “ادارة الشركة ووزارة النفط سبق وان قامتا بتعيين عدة وجبات من المعتصمين ولاسيما في حقلي نفط الناصرية والغراف”، مؤكدا “عدم توفر درجات وظيفية لاستيعاب المزيد في الوقت الحاضر”.

وتضم محافظة ذي قار العديد من الحقول النفطية أبرزها حقل نفط الناصرية وهو الأكبر في المحافظة يأتي بعده من حيث الأهمية حقل نفط الغراف وحقل ابو عمود (الرافدين) وحقل صبه، كما أن هناك رقعة استكشافية تحمل الرقم 10 وهذه الرقعة مشتركة بين ذي قار والمثنى وقد أُحيلت في وقت سابق الى ائتلاف نفطي للاستكشاف مكون من شركتي لوك أويل وجابكس اليابانية.

ومن جانبهم يرى الخريجون ان اغلاق شركة نفط ذي قار جاء بسبب تجاهل مطالبهم على مدى ثمانية أشهر من الاعتصام امام الشركة.

وقال مسؤول اعلام اعتصام شركة نفط ذي قار علاء محمد الحديدي إلى (المدى) ان “اعتصام الخريجين امام شركة نفط ذي قار دخل شهره الثامن فيما دخل اغلاق الشركة شهره الثاني”.

وتابع الحديدي، أن “الخريجين الذين هم من مختلف التخصصات العلمية والادارية والفنية اضطروا الى غلق ابواب الشركة بعدما لمسوه من تجاهل لمطالبهم المشروعة”.

ولفت، إلى أن “الاعتصام متواصل على مدى 24 ساعة اذ جرى تقسيم المعتصمين الذين يقدر عددهم بألف معتصم الى ثلاث وجبات صباحية ونهارية وليلية لغرض ديمومة الاعتصام امام بوابة الشركة”.

ونوه، إلى “ضرورة تضمين موازنة 2022 درجات وظيفية للخريجين سواء في شركة النفط او اية دائرة حكومية”.

واشار الحديدي الى ان “اغلب الخريجين المعتصمين مضى على تخرجهم اكثر من 7 سنوات وعدد آخر منهم 10 وهم من خريجي المعاهد التقنية وخريجي الادارة والاقتصاد والاعلام كما هناك خريجين بشهادات جامعية عليا”.

وأعرب عن أسفه، كون “الجهات المعنية لم تلتقِ بالمعتصمين ولم تتفاوض معهم حتى الان ولهذا هم يواصلون الاعتصام واغلاق الشركة بالطرق السلمية ولحين تحقيق مطالبهم”.

وغالبا ما يلجأ المتظاهرون المطالبون بالتعيينات في ذي قار الى الاعتصام امام الدوائر والمؤسسات الحكومية ويُقدمون في بعض الاحيان على اغلاق عدد من الطرق والجسور والمؤسسات الحيوية كالشركات النفطية والانتاجية والدوائر صاحبة القرار وذلك للضغط والتعجيل بتنفيذ مطالبهم، اذ شهد العام المنصرم ومطلع العام الحالي عدة فعاليات تصعيدية اغلق خلالها مبنى ديوان محافظة ذي قار وشركة نفط ذي قار وحقلي الغراف والناصرية لعدة مرات، رضخت بعدها ادارة المحافظة والمؤسسات المذكورة لتنفيذ الكثير من مطالب المعتصمين وهو ما حفز مجاميع اخرى من الخريجين والعاطلين عن العمل على تكرار فعاليات زملائهم في هذا المجال.

ويأتي تجدد التصعيد في الفعاليات المطلبية ضمن فعاليات تكاد تكون شبه يومية تنظمها روابط الخريجين والعاطلين عن العمل وناشطون في الحركة الاحتجاجية للمطالبة بالتعيينات وتحسين وتأمين الخدمات الاساسية.

ومن جانبها اعلنت ادارة محافظة ذي قار عن التوصل الى تفاهمات مع ممثلي المعتصمين من شريحة الكسبة وجاء في بيان صدر عن ديوان المحافظة عقب لقاء محافظ ذي قار مع عدد من المعتصمين وتابعته (المدى) ان “محافظ ذي قار التقى المعتصمين من الكسبة وتم التوصل معهم إلى فض الاعتصام”، ونقل البيان عن المحافظ قوله ان “التظاهرات تعد مصدر قوة للحكومة المحلية في المطالبة بحقوق ذي قار القانونية، وضمن الموازنات العامة القادمة”، مشيرا الى ان “ملف الوظائف الحكومية هي صلاحيات مركزية بحتة، وان الادارة المحلية تسعى لتوفير الوظائف ضمن القطاع الخاص”.

واشار المحافظ إلى “نجحنا بتفعيل ملف المدينة الصناعية وتحقق الحلم على ارض الواقع، عن طريق بدء التعاقد مع الصناعيين من اهالي المحافظة”، كاشفا عن خطة اخرى “لإنشاء مدينة سياحية جديدة قرب مدينة اور الاثرية تم تحديد موقعها واعداد تصاميمها، واحالة مشروع البنى التحتية الخاصة بها للتنفيذ على حساب صندوق الاعمار”.

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