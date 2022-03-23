الأمن الوطني يعلن تفكيك 13 شبكة متخصصة بالمخدرات العام الحالي

كشف جهاز الأمن الوطني عن اعتقال 258 متهماً بتعاطي ومتاجرة المخدرات منذ مطلع العام الحالي، لافتاً إلى تفكيك أخطر 13 شبكة متخصصة بهذه الجرائم في بغداد وبقية المحافظات، مبيناً أن أحكاماً عديدة صدرت بحق مدانين وصل البعض منها إلى الإعدام.

وقال مدير الإعلام والعلاقات في الجهاز أرشد الحاكم، إن «المخدرات تعدّ من الملفات التي تشكّل تحدياً كبيراً أمام الأجهزة الأمنية العراقية، لاسيما خلال السنوات الأخيرة».

وتابع الحاكم، في تصريحات تلفزيونية تابعتها (المدى)، أن «جهاز الأمن الوطني تمكّن من قطع أشواط طويلة وتحقيق نتائج إيجابية».

وأشار، إلى أن «مفارزنا في بغداد والمحافظات تمكّنت من القاء القبض على 258 متهماً كانت جرائمهم بين تعاطي ومتاجرة بالمخدرات، منذ بداية العام الحالي».

وأوضح الحاكم، أن «الكميات التي ضبطت بحوزة المتهمين كانت نحو 43 كيلو غراماً من المخدرات و24 ألف حبة مخدرة».

وبين، أن «العمليات مستمرة بوتيرة متصاعدة للسيطرة على ملف المخدرات واعتقال المزيد من المتهمين بهذه القضايا».

وتحدّث الحاكم، عن «عدم إمكانية تحديد نسبة مئوية للملقى القبض عليهم مقارنة بمن هم خارج السجون، وأن نسب التعاطي والمتاجرة متفاوتة بين منطقة وأخرى».

وأورد، أن «تجار المخدرات بشكل عام لا يبقون في مكان واحد مدة طويلة وهم يتنقلون، والسبب هو الضربات الأخيرة التي تعرضوا إليها».

وشدّد الحاكم، على أن «عمليات الاعتقال جاءت في محافظة الديوانية بـ 58 عملية 33 في بغداد، و46 في بابل».

ولفت، إلى أن «احكاماً قضائية قد صدرت بحق العديد من المدانين، ما بين الإعدام والسجن المؤبد والسجن المؤقت لمدة 15 سنة، وكان آخرها صدور قرار بإعدام اثنين من المتاجرين بالمخدرات في محافظة بابل».

ورأى الحاكم، أن «الإعلان عن الاحكام القضائية يعطي مصادقية للشارع في كيفية التعامل مع هذا الملف من جهة، ودافعاً للأجهزة الأمنية من جهة أخرى بالاستمرار في عملياتها كما أنه يشكل ردعاً لبقية المتاجرين والمتعاطين».

ويواصل، ان «آلية الحصول على معلومات بشأن المتهمين تنطوي على جنبة استخبارية لا يمكن البوح بها، لكن هناك تعاونا من المواطنين بالدرجة الأولى عبر الخطوط الرسمية التي نتلقى عبرها المعلومات بشكل مستمر إضافة الى التنسيق مع بقية الأجهزة الأمنية، فضلاً عن اعترافات المتهمين الذين يتم القاء القبض عليهم».

وانتهى الحاكم، إلى أن «الأشهر الثلاثة الماضية شهدت تفكيك أخطر 13 شبكة للمخدرات في بغداد والمحافظات».

من جانبه ذكر الخبير الأمني عدنان الكناني، أن «المتابعة للخط البياني بالنسبة للمتاجرة بالمخدرات أو تعاطيها يظهر لنا تصاعداً كبيراً جداً خلال السنوات العشر الماضية في بغداد وبقية المحافظات».

وتابع الكناني، أن «الانتشار الواضح للمخدرات يكون في المحافظات الجنوبية بخلاف المحافظات الأخرى التي نرى أن نسبتها أقل من غيرها».

ولفت، إلى أن «الوضع بشكل عام بحاجة إلى المزيد من تفعيل الجهد الاستخباري والأمني للسيطرة على هذه الجرائم والقبض على المتهمين بها».

وانتهى الكناني، إلى أن «هناك من يدفع باتجاه أن يبقى المواطن العراقي يعيش تحت وطأة هذه السموم، وبالتالي اليوم نحتاج إلى تفعيل الجانب التثقيفي بخطورتها».

وكانت وزارة الصحة قد أفادت بان عدد المدمنين المسجلين حالياً بشكل رسمي يتجاوز الـ21 الف شخص، مشيرة إلى أن 4000 منهم فقط راجع المؤسسات الصحية العام الماضي.

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