البيئة: الطيب والدلمج محميات طبيعية

أعلن وزير البيئة جاسم الفلاحي، أمس الثلاثاء، عن تحويل منطقتين في ميسان وواسط إلى محميات طبيعية.

وقال الفلاحي في مؤتمر صحفي عقده في مقر الوزارة تابعته (المدى)، أن “الوزارة تعلن بالتزامن مع احتفالات الشعب العراقي بأعياد نوروز والربيع نعلن أن منطقتي الطيب في محافظة ميسان والدلمج في محافظة واسط محميات طبيعية بيئية”.

وأضاف، أن “هذا الاعلان يعزز جهود العراق في الحفاظ على النظام الايكولوجي والتنوع الاحيائي وفق التزامات العراق في اتفاقية التنوع الاحيائي وتحقيق اهداف التنمية المستدامة ودعم الحلول المستندة على الطبيعة وتحقيق الاقتصاد الاخضر المستدام”.

وأشار الفلاحي، إلى أن “الوزارة عملت منذ سنوات بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة للبيئة وبدعم من مرفق البيئة العالمي في تنفيذ مشروع اعداد شبكة المحميات الطبيعية في العراق”.

وونوه، إلى أن “ذلك بالتنسيق مع الشركاء الوطنيين في بغداد والحكومات المحلية وبمشاركة الاتحاد الدولي لصون الطبيعة لتهيئة المستلزمات والمتطلبات كافة لبناء القدرات ومراجعة التشريعات ذات العلاقة”.

وأوضح الفلاحي، أن “تلك الجهود تأتي استجابة لمتطلبات تنفيذ اتفاقية النظم الطبيعية والتزام العراق وعقد الامم المتحدة لاستعادة النظم الطبيعية لعام 2022/ 2030”.

ولفت، إلى أن “القطاع البيئي أحد القطاعات المهمة التي يمكن ان تقوم بدور مهم في التعافي من كل الازمات وبناء مجتمعات مرنة ومقاومة من خلال التركيز للوصول الى بيئة مستدامة تعتمد على الصحة البيئية وتعزيز الانتقال الى الاقتصاد الاخضر المستدام”.

وشدد الفلاحي، على أن “تعافي القطاع البيئي سيزيل الكثير من العبء الصحي العالمي من خلال تحسين دعم النظم الإيكولوجية وتحسين نوعية الماء والهواء والادارة البيئية السليمة للصرف الصحي واعتبار الامن البيئي متلازما مع الستراتيجيات والخطط العالمية البيئية التي تزيد من تدابير الاستجابة والتعافي للمجتمعات الاكثر هشاشة”.

ومضى الفلاحي، إلى أن “القطاع البيئي اكثر القطاعات المتأثرة بالأزمات السياسية والصحية والاجتماعية والاقتصادية وضرورة دعم تدابير الاستجابة للتعافي من اثار الازمات كافة عبر دعم السياسات والبرامج البيئية والتحول الى الاقتصاد الاخضر المستدام ودعم خدمات النظم البيئية”.

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