التجارة تباشر تجهيز السلة الرمضانية

بغداد: علي موفق

أربيل: كولر غالب الداوودي

شرعت وزارة التجارة بتوزيع الحصة الأولى للسلة الرمضانية بين الوكلاء في بغداد والمحافظات، تزامنا مع قرب حلول الشهر الفضيل.

ووجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، مؤخرا وزارة التجارة، بتوزيع وجبتين من مفردات السلة الغذائية في شهر رمضان، والتأكيد على مراقبة توزيعها وإيصالها إلى المواطنين.

وقال مدير دائرة الرقابة المالية والتجارية في الوزارة محمد حنون : إن “ملاكات الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية في بغداد والمحافظات، استنفرت جهودها لتجهيز الوكلاء بالحصة الأولى من السلة الرمضانية بانسيابية عالية” .

ودعا حنون “المواطنين إلى مراجعة وكلاء المواد الغذائية في مناطقهم لغرض تسلم مفردات الحصة الأولى، وكذلك التبليغ عن المخالفات عبر الخطوط الساخنة لدوائر الرقابة والتخطيط أو شركة تجارة المواد الغذائية” .

وأشار إلى “وصول عدد من البواخر المحملة بالمواد الغذائية إلى ميناء أم قصر، شملت الرز والحنطة المستوردة لصالح البطاقة التموينية، إذ تم استنفار أسطول شاحنات الوزارة للإسراع بعملية تفريغها وحفظها في مخازن الحبوب تمهيدا لتوزيعها ضمن مفردات السلة الرمضانية” .

وأكد أن “الوزارة ملتزمة بتوزيع حصتين من السلة الغذائية خلال شهر رمضان لتأمين المفردات الأساسية للمواطنين، والإسهام بالحد من ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية” .

من جهته، قال المستشار الأقدم لوزارة التجارة في إقليم كردستان فتحي المدرس لـ”الصباح”: إن “وزارة التجارة الاتحادية أوعزت بتجهيز حصتين من السلة الغذائية خلال رمضان” .

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