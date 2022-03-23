السيد الغانمي يعقد اجتماعا مع السادة الوكلاء وعدد من المدراء العامين في وزارة الهجرة والمهجرين

عقد وزير الداخلية السيد عثمان الغانمي وزير الهجرة والمهجرين بالوكالة، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع السادة الوكلاء وعدد من المدراء العامين في وزارة الهجرة والمهجرين.

وبحث السيد الغانمي خلال هذا الاجتماع عددا من المواضيع التي تخص عمل الوزارة، وآخر المهام والواجبات التي يقوم بها ملاك وزارة الهجرة والمهجرين من أجل توفير الظروف الملائمة للمهجرين، ومعرفة احتياجاتهم وطلباتهم .

كما أكد سيادته إن العاملين في وزارة الهجرة والمهجرين كانوا يدا واحدة مع القوات الأمنية، ولهم دور كبير في إيجاد بيئة مناسبة للمهجرين، مشيراً الى أن تكاتف الجهود لخدمة المواطن سيكون له نتائج إيجابية عالية.

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