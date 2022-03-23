المخاطبات الرسمية المسرّبة انتهاك قانوني بلا ردع

بغداد: هدى العزاوي

تضج مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات الإعلام المختلفة في البلاد بوثائق ومخاطبات رسمية “مّسرّبة” للوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى، ولئن كانت بعض التسريبات مجهولة المصدر، فإن القائم بتسريب المخاطبات الرسمية معروف بانتهاك قانوني واضح ومن دون أدنى رادع، إذ اتهمت جهات وزارية ومراقبون السلطات الرقابية بتسريب تلك المخاطبات لمنصات الإعلام كنوع من الضغط والتكليف الحزبي، وتصل التهم إلى ابتزاز السلطات التنفيذية لأغراض ومصالح بعيدة عن النفع العام. وأعرب مسؤولون في إعلام الوزارات عن امتعاضهم من استغلال السلطة الرقابية لوثائق ومخاطبات رسمية لنشرها على وسائل الإعلام، وعدها بعض من تحدث لـ”الصباح” (شريطة عدم ذكر اسمه) “ورقة ضغط لابتزاز السلطة التنفيذية”.

وأشار المتحدث باسم إحدى الوزارات إلى أن “أغلب الوثائق يتم الرد عليها بشكل رسمي ووفق الإجراءات، ونتفاجأ بأن هذه المعلومات المتعلقة بالوزارة تسرّب على لسان أحد أعضاء مجلس النواب، ويطالب من خلال الإعلام الجهات ذات العلاقة بالتحرك، برغم أن منبر البرلمان موجود ولا يحتاج إلى سلوك هذه الطريقة”.

وأشار المتحدث إلى أن “هناك من يستخدم وثائق قديمة ينشرها من أجل خدمة الكتلة السياسية التابع لها أو من أجل خدمة مصالحه”، متسائلاً: “لماذا لا يتم اتخاذ الإجراءات المتعارف عليها بشكل أصولي بدل الإثارة المصاحبة للنشر في الإعلام؟”.

وبشأن الرأي القانوني في هذه الظاهرة، توجهت إلى الخبير القانوني علي التميمي الذي أوضح أن “أي معلومة تسرّب سواء كانت من جهة وزارية أو رقابية تعد من أسرار العمل، فإذا سرّب أحد موظفي دوائر الدولة معلومات أضرّت بشخص آخر، يكون أمام عقوبات قانونية نتيجة إخلاله بالواجب الوظيفي وإحالته إلى محكمة التحقيق أو حتى اتخاذ عقوبات وفق قانون انضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991”.

وأضاف أنه “إذا ما كانت الجهة التي تسرّب المعلومات برلمانية أو موظفاً في البرلمان يعاقب أيضاً وفق قانون العقوبات، كما أن هناك عقوبات تطول نواب البرلمان أيضاً، منها التنبيه والإنذار حتى إذا أحدث ذلك النائب خللاً جسيماً يتم استبداله وفق قانون الاستبدال، فالحالة تكون بحسب الضرر الذي أصاب الآخرين ويمكن للمتضرر إقامة دعوى في محكمة التحقيق يطالب فيها باتخاذ الإجراءات القانونية للتعويض عن الضرر المعنوي والمادي”. واختتم التميمي حديثه بالقول: إن “الوثائق الرسمية التي تسرب تعد إخلالاً بواجبات الوظيفة وتسريباً للأسرار الحكومية”.

بدوره، بين المحلل السياسي الدكتور حيدر سلمان في حديث أن “الكثير من الوثائق تسرّب عن طريق من يفترض أن يكونوا أمينين عليها، وبعضها وثائق غاية في الحساسية والخطورة تمس أمن واقتصاد البلد”. وأشار إلى أن “بعض النواب يخاطبون الوزارات والأخيرة ملزمة بالإجابة، إلا أن قسماً منهم يتفاخر بهذه الوثائق وبنتائجها على مواقع التواصل الاجتماعي، من دون مراعاة أنها إجابة رسمية يجب الحفاظ عليها والخروج بنتيجة على إثرها ومن ثم يجب إعطاؤها لجهات إعلامية مخولة، ويستخدمون هذه الطريقة للمفاخرة والتباهي ومحاولة منهم لمغازلة جمهور ناخبيهم، وكأن النائب بات يعمل (معقباً) ويثبت لناخبيه أنه (معقب ناجح)”.

تحرير: محمد الأنصاري

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