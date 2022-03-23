الهجرة تؤكّد نجاح برامج تأهيل العائلات العائدة من الهول

يواصل العراق تأهيل العائلات العائدة من مخيم الهول السوري، وتتحدث وزارة الهجرة والمهجرين عن تقبل كبير لدى أفراد تلك العائلات واستعداد لأطفالها في التعامل مع الواقع الجديد، رافضة إطلاق وصف «الداعشية» بحقهم، مؤكدة تحقيقها نجاحاً ملفتاً في هذا الملف وتلقيها اشادة دولية.

وقال وكيل الوزارة كريم النوري في تصريحات تلفزيونية تابعتها (المدى)، إن “معارك الباغوز ودير الزور أدت إلى هروب الكثيرين إلى تركيا ومناطق الحسكة السورية”.

وأضاف النوري، أن “مخيم الهول يقع داخل الاراضي السورية على بعد 13 كم من الحدود العراقية، وهو تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد)”.

وأشار، إلى أن “المخيم يضم 70 ألف نزيل من جميع جنسيات العالم، وفي داخله توجيهات إرهابية تشجع المتواجدين فيه على الانضمام إلى تنظيم داعش والمجاميع المتشددة”.

ولفت النوري، إلى أن “العراق نجح في تشكيل لجنة حكومية أمنية لمعرفة الذين يتواجدون في المخيم، وتمييز من ليس بحقه ملفات أمنية وقضائية وإرهابية، وهذه اللجان تمارس عملها بشكل دقيق”.

ونوه، إلى أن “الجهات المختصة أعادت 453 عائلة لغاية الوقت الحالي إلى مخيم الجدعة في الموصل، وبعد تأهيل وتوجيه مستمر لأشهر عادت 24 عائلة إلى الانبار، وقبلها 72 عائلة”.

وشدّد، على أن “الجهود العراقية في تأهيل تلك العائلات قد لاقت إشادة من الاتحاد الأوروبي ووزارة الخارجية السويسرية، حيث جاءت التأكيدات بأن العراق حقق نجاحات كبيرة في معالجة ملف الهجرة والنزوح”.

ولفت النوري، إلى أن “عودة العائلات وإخضاعها إلى برنامج تأهيل وتوجيه مجتمعي تشترك فيه الوزارات المختصة والقوات الأمنية والمنظمات الدولية يمثل نقطة تحول مهمة”.

وأفاد النوري، بأن “الوزارة كانت تتوقع أن تواجه صعوبة كبيرة في التعامل مع الملف، لكن تلك العائلات وبمجرد شعورها بالفرق الواضح بين أوضاعها في الهول وما هي عليه في العراق حتى أصبحت المهمة أسهل بكثير مما كنا نخطط له، لأنها وجدت الترحيب وتقديم الخدمات بخلاف ما كانت عليه في السابق”.

ويواصل وكيل وزارة الهجرة، أن “تلك العائلات كانت تظن بان الجهات الرسمية في العراق سوف تنتقم منها، لكن بعد وصولها تم استقبالها من عشائرها التي جاءت إلى المخيم في الموصل، والأمور سارت بشكل إيجابي”.

ورأى، أن “بقاء الأطفال في مخيم الهول يعني تحويلهم إلى قنابل موقوتة والقضاء على هذا الخطر يكون باستقبالهم في العراق وتأهيلهم بالشكل الصحيح”.

وذكر النوري، أن “ما حصل لدينا أن هؤلاء الاطفال الذين يعودون يتأقلمون بشكل سريع مع الواقع وليست لديهم دوافع عدوانية أو إرهابية”.

وأكد، أن “الواجب يفرض علينا معالجة ملف العراقيين المتواجدين في مخيم الهول، لأن إبقاءهم هناك يمثل خطراً واضحاً”.

ونبه النوري، إلى “تواجد نحو 29 إلى 30 ألف عراقي في المخيم بضمنهم 20 الف طفل وهذا العدد له تأثير كبير، فالجميع يعلم أن الموصل قد سقطت بيد الإرهاب عن طريق 400 مقاتل فقط ونحن لا نريد تكرار التجارب السابقة”.

وأوضح، أن “إطلاق وصف الداعشية على تلك العائلات غير صحيح، فهم عائلات نازحة ومنحهم أوصاف إرهابية يؤثر سلبياً في نفسيتهم”.

ومضى النوري، إلى أن “بعض الدول الاوروبية رفضت استقبال اطفالها الذين يتواجدون في المخيم بحجة عدم امتلاكهم أوراقا ثبوتية”.

وكان مستشار الامن القومي قاسم الاعرجي قد اعتبر في وقت سابق أن مخيم الهول يشكل تهديداً كبيراً على العراق، ودعا البلدان إلى استلام رعاياها المتواجدين فيه.

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