الولايات المتحدة تتجه لإعفاء العراق من العقوبات على الأسلحة الروسية

ترجمة: حامد أحمد

كشف تقرير صحفي عن إمكانية صدور قرار من الولايات المتحدة بإعفاء العراق من العقوبات المفروضة على روسيا بشأن الصناعات العسكرية، لافتا إلى أن ذلك يتطلب تدخل الرئيس الأميركي جو بايدن، مشيراً إلى أن بغداد تجري حالياً مفاوضات بشأن ملف التسليح مع بلدان أخرى البعض منها عربية مثل السعودية والإمارات إضافة إلى فرنسا لكنها ما تزال في بدايتها.

وذكر تقرير لموقع ذي ناشنال الإخباري ترجمته (المدى)، أن “عقوبات الولايات المتحدة على روسيا قد تلحق بالضرر الكبير على قطاع صناعة الأسلحة في البلد الذي تبلغ صادراته السنوية من الأسلحة بحدود 15 مليار دولار، بضمنها صادرات الاسلحة للجيش العراقي الذي ما يزال يخوض حربا ضد بقايا تنظيم داعش الإرهابي”.

إعفاء أميركي من العقوبات

ونقل التقرير عن مسؤول أميركي طلب عدم الكشف عن اسمه القول، إن “واشنطن تسعى لفرض عقوباتها على نحو شامل ولكنها قد تمنح استثناءات لبعض البلدان من هذه العقوبات مثل العراق، وذلك وفقا لحالات محددة جداً مستندة على استثناءات امنية وطنية”.

وأشار، إلى أن “بغداد كانت قد تقدمت بطلب إلى روسيا في عام 2017 للحصول على دبابات روسية بقيمة 1 مليار دولار، وكانت تنظر في شراء منظومات دفاع جوي روسية ضد الطائرات بعدة مليارات من الدولارات، بضمنها منظومة دفاع جوي أس -300 وأس – 400″، لافتاً إلى أن “كثيرا من عجلات الجيش العراقي المدرعة ذات صناعة روسية”.

ونوّه، إلى أن “العقوبات المفروضة على شركات صناعة الأسلحة الروسية قد ازدادت حدتها عبر السنوات الأخيرة”.

وأضاف التقرير، أن “جولة من العقوبات كانت قد طالت مصنعي الأسلحة الروسية بضمنها شركة، كلاشينكوف، وذلك بعد ضم شبه جزيرة القرم لروسيا عام 2014، بينما وضع قانون آخر صدر عام 2017 كل شركة أميركية تتعامل مع شركات روسية بموقف الخطر ويعرضها لما يسمى بعقوبات ثانوية”.

وشدد، على أن “للرئيس الأميركي صلاحية اتخاذ إجراءات استثناء من العقوبات لحلفاء رئيسيين، وقد فعل ذلك سابقا لصالح مصر والهند”.

وأفاد التقرير، بأن “واشنطن فرضت عام 2020 عقوبات على عدة مسؤولي دفاع اتراك وفق هذا القانون، وذلك بعد إقدام تركيا على شراء منظومة الدفاع الجوي الروسية أس-400”.

الحرب الأوكرانية

ويواصل التقرير، أن “دونالد لو، مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية، قال مؤخراً بعد غزو أوكرانيا في تصريحات امام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ بان التعامل مع شركات دفاع روسية يعتبر أمرا محفوفا بالمخاطر”. وأوضح، أن “الاستثناءات تتطلب موافقة الرئيس الأميركي، جو بايدن، ولكن بعد ضمان ان تلك الدول ستمتنع مستقبلاً عن استيراد أية أسلحة من روسيا”. ونوه التقرير، إلى أن “بلال وهاب، باحث متخصص بالشأن العراقي من معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، قال ان بغداد تحاول موازنة مصالحها المختلفة في موقفها من الحرب”. وينقل التقرير عن وهاب القول، إن “العراق امتنع عن شجب الغزو الروسي لأوكرانيا في الجمعية العامة للأمم المتحدة في محاولة للحفاظ على الباب مفتوحا لروابط دائمية مع روسيا، خصوصاً وان العراقيين يشعرون بان الولايات المتحدة بدأت تبتعد عنهم على نحو كبير، وأن التعاون العسكري الروسي ما يزال ضرورياً للعراق في غياب الخيارات الأميركية”.

وأفاد وهاب وفقاً للتقرير، بأن “الهجمات الصاروخية الإيرانية على أربيل تحتم على العراق ان يركّز على تطوير منظومات دفاعه الجوية الصاروخية، ومع وجود تباطؤ بتزويد منظومات صواريخ باتريوت الأميركية وهناك حاجة ملحة لها في أوروبا، فان بغداد قد تعيد تفعيل مباحثاتها التي أجرتها مع موسكو حول إمكانية شراء منظومة الدفاع الروسية أس – 300.”

وذكر التقرير ايضاً، أن “العراق وكان قد طرح منذ العام 2018 فكرة شراء منظومة الدفاع الروسية أس 300 والمنظومة الأكثر تطوراً أس – 400”.

وشدد التقرير، على أن “البنك المركزي العراقي اقترح على الحكومة إيقاف توقيع عقود مع روسيا وذلك لحماية النظام المالي العراقي من العقوبات الغربية”.

معدات أميركية مكلفة

وبيّن، أن “الولايات المتحدة الأميركية كانت منذ العام 2003 قد زودت العراق بمعدات عسكرية بعشرات المليارات من الدولارات، وبينما كانت بعض المعدات قد تقدمت بها الولايات المتحدة كمنحة للعراق فان الغالبية العظمى منها قد تم شراؤها، وبالأخص أسطول طائرات اف – 16 المقاتلة، في صفقة وصلت قيمتها 4.3 مليار دولار برفقة عقود أخرى للصيانة والمتابعة”. وزاد، أن “الولايات المتحدة منحت العراق أيضاً خط ائتمان بقيمة 3 مليارات دولار لشراء أسلحة أميركية خلال الحرب ضد داعش”.

وتابع التقرير، أن “قسماً من الخبراء يقولون بان العراقيين يفضّلون المعدات الروسية، التي كانت تشكل غالبية ترسانة الأسلحة العراقية خلال حكم النظام السابق، وكذلك بعد العام 2003”.

ولفت، إلى أن “صيانة المعدات العسكرية الأميركية تكون باهظة الكلفة ومعرضة للعطل في حالة غياب فنيين متخصصين مدربين”. وأكد التقرير، أن “العراق اقترض مبلغ 2.7 مليار دولار خلال ذروة الحرب ضد داعش، ووسط انهيار أسعار النفط، لصيانة وتأهيل أسلحة أميركية غالية الثمن”. وذهب، إلى أن “العراق وبدلا من منظومات أميركية أكثر تعقيداً، زاد من شرائه لدبابات روسية بضمنها دبابة طراز تي-90 المصنوعة من قبل شركة أورالفاكونزافود الروسية”.

وتحدث التقرير، عن “امتلاك العراق خلال الوقت الحالي أسطولاً من 73 دبابة تي-90 ويقوم بتشكيل لواء جديد من العجلات المدرعة”.

وكشف عن طلبات كثيرة تقدمت بها بغداد لشراء ناقلات الأشخاص المدرعة المقاتلة الروسية BMP-3 المصنعة من قبل شركة كورغانماشزادوف الروسية التي أدرجت ضمن قائمة العقوبات الأميركية في آذار”.

مصادر الأسلحة العراقية

وينقل التقرير عن مسؤول عسكري رفيع بأن “لدى القادة العسكريين العراقيين خططا لتلافي أية عواقب ذات علاقة”.

وأضاف، أن “مصادرنا التسليحية متنوعة ومتعددة على نحو واسع حيث لدينا كثير من الاتفاقيات والتفاهمات وعلاقات جيدة وتنسيق مع كثير من البلدان في هذا المجال، بالإضافة الى الولايات المتحدة، فان قسماً من اسلحتنا تأتي من بلدان أوروبية وكذلك من أوكرانيا والصين وكوريا الجنوبية وبلدان أخرى.” وشدد المسؤول العسكري، على أن “العراق بإمكانه الاعتماد على دول أخرى وبالأخص بلدان أوروبا الشرقية التي ما تزال تنتج أسلحة روسية وحتى قطع غيار.” وأفصح عن مباحثات قامت بها الحكومة العراقية مع بلدان مثل العربية السعودية ودولة الإمارات وفرنسا لتعزيز التعاون الأمني معها ولكنها ما تزال في مراحلها الأولى”. ولفت المسؤول العسكري العراقي، إلى أن “البلاد تعمل لتوسيع صناعتها العسكرية الخاصة وأنها قد أحيت هذه الصناعة بعد العام 2014 بخطوط انتاج الذخيرة”. ومضى، إلى أن “الطريق ما زال طويلاً في هذا المجال ولكن يمكن ان يغطي ذلك بعض احتياجاتنا، وبالإمكان توسيع هذا الخط الإنتاجي أكثر من خلال التعاون مع بلدان أخرى”.

عن موقع ذي ناشنال الإخباري

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