بالوثائق.. عالية نصيف توجه أسئلة برلمانية الى وزير النقل 

وجّهت النائبة عالية نصيف أسئلة برلمانية الى وزير النقل حول أسباب استمرار تكليف مدير عام الخطوط الجوية العراقية (السابق) رغم كثرة الشكاوى الموجودة بحقه في هيئة النزاهة، وحول تعيين موظفة بدرجة معاون مدير عام في الدائرة الفنية بالوزارة .

وجاء في الأسئلة البرلمانية، أنه :” استناداً استنادا إلى أحكام المادة (61 سابعاً / أ) من الدستور والمادتين (27 و 29) من قانون مجلس النواب رقم 13 لسنة 2018 والمادتين (50 و 51) من النظام الداخلي لمجلس النواب، نود إعلامنا بأسباب استمرار تكليف السيد علي المدير العام السابق للخطوط الجوية العراقية والذي تمت إقالته من قبل رئيس الوزراء، بمنصب مدير عام بالوكالة في وزارة النقل رغم كثرة الشكاوى عليه في هيئة النزاهة الاتحادية وإخفاقاته المتكررة وعدم استيفائه الشروط المطلوبة “.

وجاء في السؤال الآخر الموجه أيضاً إلى وزير النقل :” نود إعلامنا بإجراءات وزارتكم القانونية الخاصة بتصحيح درجة السيدة إيمان التي تم تعيينها بدرجة مدير عام في الدائرة الفنية والذي شغلته دون استحقاق قانوني، وما إجراءات وزارتكم حول استرجاع المخصصات المالية التي صرفت على أساس الدرجة بشكل مخالف للضوابط؟ “.

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