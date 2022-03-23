بعد عقد لقاء سياسي موسّع في الديوانية فهمي يزور عددا من عوائل شهداء الحزب

التقى الرفيق رائد فهمي، سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، في مقر الحزب بالديوانية، الجمعة 18 اذار 2022، بعدد من الرفاق المنقطعين والاصدقاء، إضافة إلى كوادر قدامى. ويأتي اللقاء في سياق تنفيذ مقررات المؤتمر الوطني الحادي عشر للحزب الشيوعي العراقي.

في بداية اللقاء رحّب الرفيق رائد فهمي بالرفاق الحاضرين، وتوقف عند نداء المؤتمر الوطني الحادي عشر الخاص بالرفاق المنقطعين، متمنيا عليهم الاستمرار في عملهم النضالي في صفوف الحزب وعكس سياسته وتبني قضايا المواطنين والدفاع عنها.

بعدها تحدث الرفيق السكرتير حول اهم المستجدات السياسية والصعوبات التي يعاني منها أبناء الشعب، والناجمة عن الخلل البنيوي في منظومة الحكم القائمة على نهج المحاصصة، والذي دفع الجماهير إلى التعبير عن رفضها والنزول للشارع.

وفي ختام اللقاء جرت نقاشات موسعة ومثمرة. ثم قام الرفيق رائد فهمي بزيارة مجموعة من عوائل الشهداء الشيوعيين.

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