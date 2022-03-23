بيلاروسيا تعلن إغلاق مخيم المهاجرين على الحدود مع بولندا

أعلنت بيلاروسيا إغلاق مخيم المهاجرين في مدينة هرودنا على الحدود مع بولندا.

وذكر بيان لجنة حدود الدولة، الثلاثاء، أنه لم يتبق أي مهاجر في المخيم بعد مغادرتهم له طوعا.

وقالت إن 98 مهاجرا غادروا بيلاروسيا بمساعدة منظمة الهجرة الدولية إلى أربيل شمالي العراق، منتصف ليل الاثنين / الثلاثاء.

وأشارت أن عددا من المهاجرين قرروا البقاء في الفنادق بناء على رغبتهم.

ومنعت بولندا على مدار أسابيع مئات المهاجرين العراقيين القادمين من بيلاروسيا الدخول إلى أراضيها بطرق “غير نظامية”، ما أدى لبقائهم عالقين بين حدود البلدين في ظروف سيئة.

ووجه الاتحاد الأوروبي اتهامات للرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، بتنسيق وصول موجة المهاجرين واللاجئين إلى الجانب الشرقي من التكتل، ردا على العقوبات الأوروبية التي فرضت على بلاده بعد “القمع الوحشي” الذي مارسه نظامه بحق المعارضة.

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