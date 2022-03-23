Posted on by

بيلاروسيا تعلن إغلاق مخيم المهاجرين على الحدود مع بولندا

أعلنت بيلاروسيا إغلاق مخيم المهاجرين في مدينة هرودنا على الحدود مع بولندا.

وذكر بيان لجنة حدود الدولة، الثلاثاء، أنه لم يتبق أي مهاجر في المخيم بعد مغادرتهم له طوعا.

وقالت إن 98 مهاجرا غادروا بيلاروسيا بمساعدة منظمة الهجرة الدولية إلى أربيل شمالي العراق، منتصف ليل الاثنين / الثلاثاء.

وأشارت أن عددا من المهاجرين قرروا البقاء في الفنادق بناء على رغبتهم.

ومنعت بولندا على مدار أسابيع مئات المهاجرين العراقيين القادمين من بيلاروسيا الدخول إلى أراضيها بطرق “غير نظامية”، ما أدى لبقائهم عالقين بين حدود البلدين في ظروف سيئة.

ووجه الاتحاد الأوروبي اتهامات للرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، بتنسيق وصول موجة المهاجرين واللاجئين إلى الجانب الشرقي من التكتل، ردا على العقوبات الأوروبية التي فرضت على بلاده بعد “القمع الوحشي” الذي مارسه نظامه بحق المعارضة.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close