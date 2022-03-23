حراك حكومي لتقاسم الضرر مع تركيا وإيران في مواجهة الأزمة المائية

بغداد/ حسين حاتم

تستمر وزارة الموارد المائية في مفاوضاتها مع دول المنبع لضمان الحصول على حقوق العراق المائية وتقاسم الضرر في أوقات الشحة المائية، فيما كشفت الوزارة عن وجود خطة لإطلاق كميات من المياه من السدود وفق الحاجة الفعلية لتأمين جميع المتطلبات الرئيسية. واقترح مختصون بالشأن المائي تخفيض استهلاك المياه في القطاع الزراعي من 70% الى 30% من خلال استعمال وسائل الري الحديثة.

وقال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية علي راضي في حديث إلى (المدى)، ان وزارته “تواصل تنسيقها مع وزارة الخارجية لعقد الاجتماعات من اجل تحديد المحاور الرئيسية بشأن ضمان حقوق العراق المائية في ظل التغيرات المناخية الحالية”.

وأضاف ان “المفاوضات مستمرة لضمان الحصول على حقوق العراق المائية والاتفاق على مبدأ تقاسم الضرر في اوقات الشحة المائية”.

وبين راضي، ان “الشحة الحالية أدت الى لجوء العراق الى استخدام خزينه المائي المتوفر في الخزانات والسدود ما ادى لانخفاض مستوى الخزين بشكل ملحوظ”، موضحا انه “رغم سقوط الأمطار لكن الكميات لم تكن بالمستوى المطلوب”. وكشف المتحدث باسم الوزارة عن وجود “خطة لإطلاق كميات من المياه من السدود وفق الحاجة الفعلية لتأمين جميع المتطلبات الرئيسية لكل المستفيدين”، لافتا الى ان “الوزارة تسعى جاهدة لتطبيق نظام (المراشنة) وذلك لتوزيع الحصص المائية بين المستفيدين على النحو الأمثل”. ومضى راضي بالقول الى، ان وزارة الموارد المائية “مستمرة بحملة رفع التجاوزات على الحصص المائية للمحافظات، فضلا عن حملة كبرى لتطهير الجداول والمبازل من نبات (الشبلان) و(زهرة النيل)”.

وكانت الممثلة الأُممية الخاصة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، قد دعت أمس الثلاثاء، إلى مشاركة العراق في مناقشات هادفة حول تقاسم المياه، مؤكدة أن أُسرة الأمم المتحدة في العراق تعمل بالشراكة مع العراق على إدارة الموارد المائية والتقليل من آثارها السلبية على البيئة.

وقالت بلاسخارت في بيان تلقته (المدى)، إن “انخفاض هطول الأمطار، ونقص المياه، وتملّح التربة والمياه، والإدارة غير الفعّالة للموارد، والنمو السكاني، كُلّها عواملُ أثّرت في جميع أنحاء البلاد، بالإضافة إلى تغيّر المناخ، فإن التخفيض النشط لتدفقات المياه من البلدان المجاورة يمثل تهديداً خطيراً آخر”. وأشارت الى أن “الحقيقة المُرّة هي أن نُدرة المياه ليست فقط خطراً ماثلاً، ولكنها أيضاً عاملٌ مُضاعِفٌ للمخاطر، فتأثيرُها المحتمل على الفقر والنزوح والصراع له تداعياتٌ خطيرةٌ على استقرار العراق وازدهاره على المدى الطويل”. وطالبت بلاسخارت، جميع أصحاب الشأن على امتداد الطيف السياسي أن “يُولوا أولويةً لهذا الموضوع باعتباره مسؤوليةً مشتركة، وملفّاً حاسماً لا بدّ من معالجته بشكلٍ عاجلٍ وجادّ، والتغلب على الانقسام السياسي. والأهمّ من ذلك أيضاً، ينبغي أن يشارك جيران العراق في مناقشاتٍ هادفةٍ حول تقاسم المياه وإدارة الموارد”.

واختتمت، بالقول: إن “أُسرة الأمم المتحدة في العراق تعمل بالشراكة مع العراق على إدارة الموارد المائية، ويمكننا جميعاً أن نقوم بدورنا من خلال السعي للحدّ من تأثيرنا على البيئة”. بدوره، يقول الخبير المائي والزراعي عادل المختار في حديث إلى (المدى)، إن “وزارة الموارد المائية تحدثت في اكثر من مناسبة بأن الأمطار والإيرادات المائية التي حصلت لحد الآن، يمكنها أن تكفي لفصل الصيف المقبل بشكل مريح، في حال ما إذا كانت الخطة الزراعية في فصل الصيف ضعيفة أو قليلة جدا”، مستدركا “السؤال الأهم هو أنه لو كان الشتاء القادم جافا، فماذا سيكون وضع العراق في هذه الحالة؟”.

وبشأن مسألة المياه الواردة من تركيا وإيران، أضاف المختار أن “الدولتين معرضتان للجفاف أيضا، وهناك شح مياه عامة، كما شهدنا في طهران والأهواز خرجت تظاهرات حول أزمة المياه، ولكن السؤال هو هل الإيرادات الموجودة لدينا كافية أن تحقق خطة زراعية جيدة أم لا؟”.

وتابع الخبير المائي، “ما زلنا نهدر كميات مياه كبيرة وهذه هي المشكلة، إذ من الصعب أن تأتي إيرادات مائية كما في السابق مقارنة بالهدر الحالي، فسنويا نصرف 25 مليار متر مكعب من المياه”. وزاد المختار: “أما الآن فنحن نعاني من شح مياه والإيرادات المائية التي هبطت إلى النصف، والاستخدام يجب أن يكون بين 10– 12 مليار متر مكعب كأعلى تقدير، وهذا هو التحدي، ولحد الآن لم نر أي فعل من قبل الحكومة في مواجهة الجفاف الذي من الممكن أن نتعرض له في ظل الأزمة المائية”.

وأردف، أن “وزارة الموارد المائية دائما تخفي هذه الإيرادات ولا نعرف ما هو المقصود بهذا الإخفاء، هل الهدف منع الأرقام عن المواطن العراقي أم دول الجوار، وإذا عرفنا أنه لدول الجوار مثل تركيا وإيران فهي التي تعطينا المياه، فلماذا هذا الإخفاء؟”.

ويواصل المختار: “كيف يمكن بناء خطة زراعية ونحن لا نعلم كمية الإيرادات المائية؟”، لافتا الى أن “الوزارة تعرف الأرقام الحقيقة للإيرادات ولا تعلن عنها، في وقت من المفترض أن تكون الأرقام معلنة والحسابات واضحة”.

واشار المختار الى ان “ملف المياه لا يتعلق بوزارة الموارد المائية فقط، وإنما يرتبط بإمكانية الاستخدام والهدر الحاصل من قبل المزارعين”. واقترح الخبير المائي، “تخفيض استهلاك المياه في القطاع الزراعي من 70% الى 30% من خلال استعمال وسائل الري الحديثة والابتعاد عن زراعة المحاصيل التي تحتاج الى كميات كبيرة من المياه في أوقات الازمات”.

من جهته، يقول الخبير المائي تحسين الموسوي لـ(المدى)، إن “الخزين المائي المتوفر حاليا لا يتجاوز 20 مليار متر مكعب وفي هذه الحالة لا يمكن توفير سوى مياه الشرب في الصيف المقبل”.

وأضاف أن “الاستخدامات المائية في العراق اغلبها غير صحيحة وتسببت بهدر كميات كبيرة من المياه وخسارة نحو 50% من الخطة الزراعية”.

ورأى الموسوي أن “العراق مر بظروف صعبة بسبب شح الأمطار والاحتباس الحراري وكذلك قلة مستحقات العراق المائية التي تأتي من تركيا، وكل هذا ساهم في تصحر العديد من المناطق الزراعية”.

ودعا الخبير المائي الى “استخدام سياسة حديثة واتباع وسائل ري متطورة لتقليل الهدر من المياه إضافة الى استخدام الحبوب التي تتحمل الملوحة وزراعة أشجار تتحمل نسب عطش عالية”.

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