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خلال جولة ميدانية .. السيد الغانمي يتفقد أقسام وزارة الهجرة والمهجرين ويشيد بجهود العاملين فيها

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أجرى وزير الداخلية وزير الهجرة والمهجرين بالوكالة السيد عثمان الغانمي، اليوم الثلاثاء جولة ميدانية في عدد من أقسام وشعب وزارة الهجرة والمهجرين.

السيد الغانمي أكد خلال الجولة على ضرورة توفير أفضل الخدمات للمهجرين والتواصل الدائم معهم، وتكثيف الجهود مع الأجهزة الأمنية المختصة بهذا الملف.

وأشاد سيادته بالإجراءات التي اتخذتها وزارة الهجرة والمهجرين في العديد من الملفات المتعلقة بعملها خاصة في موضوع إعادة الأسر النازحة الى محال سكناها ومعرفة احتياجاتهم وطلباتهم، فضلا عن القيام بالزيارات الميدانية الى أماكن تواجد النازحين، ووضع الخطط الملائمة في هذا الموضوع. 

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