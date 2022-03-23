سياسي كردي: حزب بارزاني يتحمل مسؤولية الخلاف الكردي

حمل السياسي الكردي ريبوار أمين، الأربعاء، الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود البارزاني حالة التشظي التي يمر بها البيت الكردي.

وقال أمين في حديثإن “الحزب الديمقراطي يلهث وراء المناصب، تاركا الشعب الكردي يواجه المصير المجهول، من سوء الأوضاع الاقتصادية والخدمية”.

وأضاف أن “الحزب الديمقراطي يحاول الاستحواذ على جميع المناصب، ومنها منصب رئاسة الجمهورية، رغم عدم إيمانه بالدولة العراقية، وما سيحدث للبيت الكردي من انقسام سيتحمله مسعود بارزاني وحزبه”.

ويعقد مجلس النواب يوم السبت المقبل جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية وسط استمرار خلافات الأحزاب الكردية.انتهى 25 ع

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط