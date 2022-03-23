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صحة الكرخ / مدير عام صحة بغداد الكرخ يفتتح ردهة الجناح الخاص في مستشفى الطفل المركزي التعليمي

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احمد عبد الصاحب كريم

افتتح مدير عام دائرة صحة بغداد الكرخ الدكتور (سعد كامل اللامي) ردهة الجناح الخاص الثانية بواقع (17) سرير و (17) حاضنة ضوئية للاطفال الخدج و حديثي الولادة و مجهزة بأحدث الاجهزة الطبية و شاشات المراقبة و اجهزة التنفس الاصطناعي (CPAP)  بعد زيادة اعداد المراجعين و الرقدين في الردهة بنسبة 100% ليصبح العدد الاجماي للجناح الخاص (34) سرير حيث اصبح الجناح الخاص بعد هذه الزيادة مكون من ردهتين بواقع (34) سرير و حضر حفل الافتتاح مدير المستشفى الدكتور (محمد علي محمد صالح) و الاطباء الاختصاص

و بين مدير عام دائرة صحة بغداد الكرخ الدكتور (سعد كامل اللامي) ان الدائرة قامت بوضع الخطط و الدراسات لتطوير الواقع الصحي من خلال تطوير المستشفيات و المراكز و الردهات و الاستشاريات مضيفا أن هذا التوسع في عدد الاسرة يأتي بناء على مقتضيات المصلحة العامة و من اجل تقديم أفضل الخدمات الطبية و الفندقية الى المواطنين في المستشفيات الحكومية تفوق ما موجود في المستشفيات الأهلية و بتكلفة اقل مبيناً أن ردهات الأجنحة الخاصة مجهزه بأحدث الأجهزة الطبية و المستلزمات المختبرية و الخدمات فيها تقدم لجميع المواطنين الراغبين بدخول مرضاهم في الجناح الخاص

و اضاف مدير شعبة الاجنحة الخاصة الدكتور (احمد مثنى) يستقبل الجناح كافة الحالات المرضية للاطفال من عمر يوم واحد و لغاية (15) عام و تم تزويدها باكفأ الملاكات الطبية و الصحية و التمريضة بتفعيل نظام المناداة للملاكات التمريضية و الخدمية .اعلام صحة الكرخ

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