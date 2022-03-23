صحة الكرخ / مدير عام صحة بغداد الكرخ يفتتح ردهة الجناح الخاص في مستشفى الطفل المركزي التعليمي

احمد عبد الصاحب كريم

افتتح مدير عام دائرة صحة بغداد الكرخ الدكتور (سعد كامل اللامي) ردهة الجناح الخاص الثانية بواقع (17) سرير و (17) حاضنة ضوئية للاطفال الخدج و حديثي الولادة و مجهزة بأحدث الاجهزة الطبية و شاشات المراقبة و اجهزة التنفس الاصطناعي (CPAP) بعد زيادة اعداد المراجعين و الرقدين في الردهة بنسبة 100% ليصبح العدد الاجماي للجناح الخاص (34) سرير حيث اصبح الجناح الخاص بعد هذه الزيادة مكون من ردهتين بواقع (34) سرير و حضر حفل الافتتاح مدير المستشفى الدكتور (محمد علي محمد صالح) و الاطباء الاختصاص

و بين مدير عام دائرة صحة بغداد الكرخ الدكتور (سعد كامل اللامي) ان الدائرة قامت بوضع الخطط و الدراسات لتطوير الواقع الصحي من خلال تطوير المستشفيات و المراكز و الردهات و الاستشاريات مضيفا أن هذا التوسع في عدد الاسرة يأتي بناء على مقتضيات المصلحة العامة و من اجل تقديم أفضل الخدمات الطبية و الفندقية الى المواطنين في المستشفيات الحكومية تفوق ما موجود في المستشفيات الأهلية و بتكلفة اقل مبيناً أن ردهات الأجنحة الخاصة مجهزه بأحدث الأجهزة الطبية و المستلزمات المختبرية و الخدمات فيها تقدم لجميع المواطنين الراغبين بدخول مرضاهم في الجناح الخاص

و اضاف مدير شعبة الاجنحة الخاصة الدكتور (احمد مثنى) يستقبل الجناح كافة الحالات المرضية للاطفال من عمر يوم واحد و لغاية (15) عام و تم تزويدها باكفأ الملاكات الطبية و الصحية و التمريضة بتفعيل نظام المناداة للملاكات التمريضية و الخدمية .

اعلام صحة الكرخ

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