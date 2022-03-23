Posted on by

طاقم حكام صيني يدير لقاء الإمارات والعراق في تصفيات المونديال

كلف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم طاقم حكام صيني لإدارة مباراة منتخبنا الوطني مع شقيقه العراقي ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 والمقرر إقامتها غدا الخميس على استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية “الرياض” .

وسيكون الدولي الصيني ما نينج حكمًا للساحة، يعاونه كل من شي زيانج مساعدًا أول، وكاو يي مساعدًا ثانيًا والكويتي أحمد العلي حكمًا رابعًا، فيما سيكون مينج فو حكمًا لـ “الفار”، ويعاونه الأردني أدهم مخادمة.

كما تقرر خلال الاجتماع الفني للمباراة أن يرتدي منتخبنا الوطني الزي الأبيض الكامل، بينما سيرتدي المنتخب العراقي الزي الأخضر .

وتقام المباراة في التاسعة مساء بتوقيت الإمارات، لحساب المجموعة الأولى، التي يحتل فيها منتخبنا الترتيب الثالث، بـ9 نقاط، فيما يحل المنتخب العراقي بالترتيب الخامس، برصيد 5 نقاط.

حضر الاجتماع الفني من جانب منتخبنا ياسر سالم مدير المنتخب وسالم النقبي المسؤول الإعلامي وحسان فهد رئيس قسم دعم المنتخبات.

وام/أحمد مصطفى/مصطفى بدر الدين
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close