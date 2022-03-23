مقترحات مصرية لمعالجة تملُّح مياه الأهوار

الناصرية: نجلاء الخالدي

قدم خبراء مصريون، مقترحات لمعالجة الملوحة بقناتي المصب العام والخميسية اللتين تصبان في أهوار محافظة ذي قار، باستخدام تقانات حديثة لتحسين نوعية المياه، من دون إلحاق أضرار بالبيئة.

وقال مدير زراعة ذي قار صالح هادي : إن “الخبراء اجتمعوا مع نظرائهم العراقيين الأسبوع الماضي بمحافظة البصرة لبحث الاستفادة من الخبرات المصرية بمجال معالجة المياه المالحة في عدد من المحافظات بضمنها ذي قار”.

وأضاف أن “الفريق المصري قدم خلال الاجتماع، آلية معالجة تصريف مجرى المصب العام وقناة الخميسية وتحسين نوعية المياه التي تغذي مناطق الأهوار”، منوهاً بأن “بيئة مناطق الأهوار مشابهة لمناخ بيئة محافظة الفيوم في مصر التي كانت تعاني من مشكلة الملوحة، وتمت معالجتها بطرق علمية حديثة”.

وأعرب هادي عن أمله بأن “يتم العمل قريباً بمقترحات الخبراء المصريين الذين تعرفوا على المناطق التي تغذيها قناتا المصب العام والخميسية والمشكلات التي تواجه السكان المحليين الذين عانوا منذ سنوات طويلة من مشكلة ملوحة مبزل المصب العام وقناة الخميسية اللتين أثرتا سلباً في حياة السكان والمزروعات والحيوانات بمناطق عديدة من محافظة ذي قار”.

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