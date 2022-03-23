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منظمة تحذر من ازمة عالمية بامدادات الطاقة العالمية بسبب استمرار هجمات الحوثيين على السعودية

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بيان صحفى

حذرت منظمة العدل والتنمية للدراسات الولايات المتحدة الامريكية والدول الاوروبية من ازمة عالمية بامدادات الطاقة العالمية فى ظل استمرار الهجمات الصاروخية للحوثيين على المواقع النفطية بالسعودية واستهداف ارامكو السعودية

وحذر المتحدث الرسمى للمنظمة والباحث زيدان القنائى من استمرار هجمات الحوثيين على المواقع النفطية بالسعودية مما ينذر بكارثة عالمية جديدة تضرب اسواق الطاقة العالمية خاصة فى ظل استمرارالحرب الروسية الاوكرانية

وطالبت المنظمة الامم المتحدة والمجتمع الدولى بضمان التوصل لاتفاق سلام باليمن بين الحوثيين وكافة الاطراف اليمنية وفق المبادرات الخليجية القادمة بالرياض وانهاء الحرب باليمن

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