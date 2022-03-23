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نائب: التغريدات انعكاس لحالة القلق التي يمر بها التحالف الثلاثي

اكد عضو مجلس النواب عارف الحمامي , الأربعاء , ان التحالف الثلاثي يعاني من حالة قلق كبيرة وواضحة لشعوره بعدم تحقيق نصاب جلسة تمرير رئيس الجمهورية , مبينا ان حالة القلق واضحة عليه من خلال تغريداته وتصريحاته.
وقال الحمامي في تصريح  , ان ” القلق بدا وضحا خلال هذه الأيام التي تفصلنا بين انعقاد جلسة التصويت على منصب رئاسة الجمهورية وذلك لتيقنه بعدم تحقيق نصاب الجلسة وتمرير مشروعه بالأغلبية ” .
وأضاف ان ” التحالف مصاب بحالة قلق شديدة وواضحة وذلك من خلال تغريداته وتصريحاته وتقديم الاغراءات للنواب المستقلين لغرض استمالة ودهم اليه” .
وكان الاطار التنسيقي أكد في وقت سابق من اليوم الأربعاء، ان نواب الاطار والمتحالفين معه لن يحضروا جلسة انتخاب رئيس الجمهورية السبت المقبل, كاشفا عن ضغوطات يمارسها التحالف الثلاثي على المستقلين. انتهى / 25م

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