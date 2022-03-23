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نوبه ضحك هستيرية حول وصف ضحايا الحرب العراقية الإيرانية بالشهداء تضع إعلامية عراقية في مأزق

النسخة المصغرة

تصدر اسم الإعلامية العراقية، سحر عباس، الترند على موقع تويتر،للتواصل الاجتماعي في العراق، بعد استهزائها بسياسي كوردي، حل ضيفاً على البرنامج الذي تقوم بتقديمه، بطريقة غير مهنية، أظهرت موالاتها لإيران عقب قصف أربيل، إلى جانب سخريتها من تسمية ضحايا الحرب العراقية الإيرانية بالشهداء.

ودخلت عباس، في نوبة ضحك هستيرية خلال حوارها مع ضيفين آخرين شاركا في البرنامج نفسه، حيث سخرت من تسمية ضحايا الحرب العراقية الإيرانية بالشهداء.

و كان الضيف المحلل السياسي وعضو الديمقراطي الكوردستان، عماد باجلان، قد تحدى احد ضيوف البرنامج ان  يسمي ضحايا الحرب العراقية الإيرانية بالشهداء، بدورها عمدت المذيعة إلى تحويل السؤال لسخرية، ليدخل الضيف المحسوب بمناصرته لايران من جانبه، في نوبة ضحك هستيرية مع الضيف الثالث، وشاركته مقدمة البرنامج الضحك.

موقف الإعلامية العراقية، الذي وصفه المنتقدون بغير المهني، وإسلوبها المهين للضيف، ولضحايا الحرب، أثار ردود افعال غاضبة لدى الشارع العراقي لاسيما بين أولئك الذين فقدوا ذويهم في تلك الحرب، واتهموا الإعلامية العراقية بالاستهزاء بمشاعر المواطنين وذويهم.

يذكر ان عباس فقدت شقيقاً لها في الحرب العراقية الايرانية.

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